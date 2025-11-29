Данила Козловский посетит Краснодар и Ростов-на-Дону со спектаклем Frank

Актер Данила Козловский будет делится личными воспоминаниями под песни Фрэнка Синатры (18+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 9 января в Краснодаре моноспектакль Данилы Козловского Frank. Спектакль, созданный совместно с режиссером Саввой Савельевым, рассказывает о детстве, семье, первой любви и кумирах артиста.

Постановка сочетает в себе драму, комедию и музыку. Данила Козловский будет делиться со зрителями личными воспоминаниями под песни Фрэнка Синатры,Тони Беннетта и Дина Мартина.

«Если вы уже себе представили моноспектакль, где артист что-то драматично рассказывает в свете фонаря или отвечает на записки из зала, то вы очень сильно ошибаетесь и лишаете себя удовольствия круто провести вечер. Frank — это не только имя легендарного исполнителя великих песен, но еще и английское слово, которое в переводе означает «откровенный», «искренний». Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский», — говорится в описании к спектаклю.

9 января постановку можно будет увидеть на сцене Краснодарского театра драмы. 10 января Frank покажут в Ростове-на-Дону. Билеты в продаже.

Данила Козловский известен ролями в фильмах «Духless», «Легенда №17», «Экипаж», «Тренер», «Чернобыль». Актер является двукратным лауреатом кинопремий «Золотой орел» и «Ника», а также театральной премии «Золотая маска».

