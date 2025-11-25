Хроника одного преступления. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Удар»

В основе постановки лежит одноименная пьеса немецкого писателя, театрального и кинорежиссера Андреса Файеля. Это документальное произведение, основанное на реальных событиях, произошедших в 2002 году в немецком Потцлове.

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 6 и 7 декабря премьерные показы спектакля «Удар». Это итоговая работа актерского курса ACT.LAB 29.

Двое братьев Шенфельд, 23-летний Марко и 17-летний Марсель, а также их друг, 17-летний Себастьян, пытали и жестоко убили своего 16-летнего приятеля Маринуса. Происшествие получило широкий общественный резонанс.

Преступлением заинтересовался Андрес Файель. В течение полугода он проводил опросы всех, кто что-либо знал об этой трагедии. Файель включил в текст отрывки из судебных протоколов, бесед, допросов убийц, их родителей, друзей, работников прокуратуры и жителей.

Показы пройдут 6 и 7 декабря в 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.