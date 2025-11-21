Новый театр кукол Краснодара готовит премьеру сказки «Золотая антилопа». Показываем фото репетиций спектакля

Краснодарский край

  • Репетиция сказки «Золотая антилопа» в Новом театре кукол © Фото Алексея Петрова
Новый театр кукол перед Новым годом покажет сказку о путешествии в экзотическую Индию. Когда премьера? (4+)

Пресс-служба КМТО «Премьера» рассказала Юга.ру о подготовке премьеры в Новом театре кукол. Творческая команда репетирует сказку «Золотая антилопа», которую покажет в декабре. 

Спектакль ставит та же команда, что создала «Русалочку» — режиссер Александр Антоненко, художник Наталья Кашенина и композитор Александр Шишкин.

  • Режиссер Александр Антоненко репетирует сказку в Новом театре кукол © Фото Алексея Петрова
  • Режиссер Александр Антоненко репетирует сказку в НТК © Фото Алексея Петрова
  • Главный герой сказки «Золотая антилопа» в Новом театре кукол © Фото Алексея Петрова
  • Режиссер Александр Антоненко репетирует сказку в НТК © Фото Алексея Петрова
  • Режиссер Александр Антоненко репетирует сказку в НТК © Фото Алексея Петрова
Вместе с мальчиком и волшебной антилопой зрителей ждет путешествие в экзотическую Индию, где доброта и дружба способны победить любую жажду наживы.

«Это та самая сказка, которая учит ценить искренность, смелость и заботиться обо всем живом», — добавили в пресс-службе.

Это постановка по мотивам индийских народных сказок. Русскоязычной аудитории сюжет может быть знаком по мультфильму 1954 года режиссера Льва Атаманова.

  • Создание костюмов и декораций к спектаклю «Золотая антилопа» © Фото Алексея Петрова
  • Создание костюмов и декораций к спектаклю «Золотая антилопа» © Фото Алексея Петрова
  • Создание костюмов и декораций к спектаклю «Золотая антилопа» © Фото Алексея Петрова
  • Создание костюмов и декораций к спектаклю «Золотая антилопа» © Фото Алексея Петрова
Рекомендовано детям от 4 лет. Премьерные показы будут идти ежедневно с 12 по 30 декабря в 10:30, 13:30 и 16:00. Билеты стоят 750 рублей.

Напомним, Новый театр кукол на время переехал в новое здание на улицу Зиповскую, 5/33. Помещение на улице Ставропольской закрыли на капитальный ремонт.

Как писали Юга.ру, краснодарцы раскупили большую часть билетов на балет «Щелкунчик» в декабре. Узнали, на какие дни еще есть места.

