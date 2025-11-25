В Краснодаре историк проведет открытую дискуссию об архитектурном наследии

В Краснодаре состоится дискуссия о том, как сохранить архитектурное наследие. Встречу проведет историк и краевед Виталий Бондарь (12+)

Институт градостроительства Краснодарского края анонсировал на 28 ноября дискуссию «Как сохранить наследие?». Она пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».

«Городскую реальность формируем мы, жители города. Каким мы представим историческое поселение, как мы к нему будем относиться, таким оно и будет», — прокомментировали мероприятие организаторы.

Дискуссия состоится 28 ноября в 19:00 на улице Северной, 279. Вход свободный по регистрации.

«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. По словам организаторов, он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.