В Краснодаре историк проведет открытую дискуссию об архитектурном наследии
В Краснодаре состоится дискуссия о том, как сохранить архитектурное наследие. Встречу проведет историк и краевед Виталий Бондарь (12+)
Институт градостроительства Краснодарского края анонсировал на 28 ноября дискуссию «Как сохранить наследие?». Она пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».
Мероприятие проведет кандидат исторических наук, краснодарский историк и краевед, член Союза архитекторов России, автор трудов по истории кубанской столицы Виталий Бондарь.
Он расскажет:
- что такое аутентичность;
- по каким признакам определяется ценность здания;
- какие инструменты действительно помогают сохранять важные для города и его жителей места.
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»:
«Городскую реальность формируем мы, жители города. Каким мы представим историческое поселение, как мы к нему будем относиться, таким оно и будет», — прокомментировали мероприятие организаторы.
Дискуссия состоится 28 ноября в 19:00 на улице Северной, 279. Вход свободный по регистрации.
«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. По словам организаторов, он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.
