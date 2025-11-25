В Краснодаре историк проведет открытую дискуссию об архитектурном наследии

  •   © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
      © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В Краснодаре состоится дискуссия о том, как сохранить архитектурное наследие. Встречу проведет историк и краевед Виталий Бондарь (12+)

Институт градостроительства Краснодарского края анонсировал на 28 ноября дискуссию «Как сохранить наследие?». Она пройдет в рамках проекта «Дом архитектора».

Мероприятие проведет кандидат исторических наук, краснодарский историк и краевед, член Союза архитекторов России, автор трудов по истории кубанской столицы Виталий Бондарь. 

Он расскажет:

  • что такое аутентичность;
  • по каким признакам определяется ценность здания;
  • какие инструменты действительно помогают сохранять важные для города и его жителей места.

«Нужна профилактика насилия над исторической средой»:

«Городскую реальность формируем мы, жители города. Каким мы представим историческое поселение, как мы к нему будем относиться, таким оно и будет», — прокомментировали мероприятие организаторы.

Дискуссия состоится 28 ноября в 19:00 на улице Северной, 279. Вход свободный по регистрации

«Дом архитектора» — некоммерческий проект от «Дома книги» и Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края. По словам организаторов, он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале 25 ноября открылась фотовыставка. Можно увидеть более 150 работ авторов со всей России.

