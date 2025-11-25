Краснодарцы жалуются на запах гари вторую неделю подряд. В воздухе нашли превышения аммиака и сероводорода

  © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Жители Гидростроя в Краснодаре снова пожаловались на плохой воздух от сжигания рисовой соломы

24 ноября жители Краснодара в очередной раз пожаловались в соцсетях на едкий запах дыма, окутавшего город. Также они поделились кадрами сельхозпалов на Южном обходе. Сильный смог заметили и в селе Львовском Северского района, и возле аула Панахесв Адыгее.

Жительница ГМР рассказала Юга.ру, что в микрорайоне запах гари стоит уже вторую неделю. Власти Краснодара происходящее никак не комментируют. Однако в начале ноября в МЧС Кубани подтверждали, что дым вызван сжиганием рисовой соломы.

Губернатор Ставрополья предложил легализовать сжигание рисовой соломы:

Собрали комментарии пользователей:

  • «Пока дошла с работы, горло першит, кашель, волосы дымом воняют».
  • «Сняла вещи с балкона, придется перестирывать, воняют дымом».
  • «Там жесть на улице. Даже в подъезде очень сильно воняет».
  • «Ребенка из школы встречала с респиратором. Шли домой в респираторах. Дышать невозможно на улице».
  • «Кому-то прибыль, а кому-то болезни легких».

Горящая солома выделяет множество мелких частиц (PM2,5), которые проникают глубоко в легкие и вызывают воспаление дыхательных путей. Это приводит к обострению астмы и ухудшению симптомов, таких как кашель, одышка, стеснение в груди и чувство удушья.

Согласно данным портала AccuWeather, 25 ноября в Краснодаре специалисты зафиксировали плохое качество воздуха. Загрязнение достигло высокого уровня и является небезопасным. Жителям рекомендуют сократить пребывание на улице.

Также 25 ноября стационарный пост мониторинга воздуха на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне зафиксировал скачок вредных веществ в воздухе. Там заметили превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации аммиака и сероводорода.

Сероводород на открытом воздухе не так опасен, но может вызвать головокружение, головную боль и тошноту.

Напомним, в 2024 году Дмитрий Гусев предлагал ввести запрет на сжигание рисовой соломы. Он ссылался на опыт азиатских стран, где солому используют во многих отраслях.

До 2017 года сжигать солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. В 2019 году Юга.ру рассказывали, как это повлияло на экологию Кубани.

Ученые также неоднократно призывали запретить сжигание рисовой соломы. Они считают, что «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель».

Заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич объяснял, что сжигание любых вещей выбрасывает в атмосферу массу загрязняющих веществ, которые через дыхательные пути попадают в кровь. Так, 2022 году ученые обнаружили частицы сажи в легких нерожденных младенцев.

Как писали Юга.ру, МЧС не поддержало запрет на сжигание рисовой соломы в Краснодарском крае.

