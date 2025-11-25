Краснодарцы жалуются на запах гари вторую неделю подряд. В воздухе нашли превышения аммиака и сероводорода

Жители Гидростроя в Краснодаре снова пожаловались на плохой воздух от сжигания рисовой соломы

24 ноября жители Краснодара в очередной раз пожаловались в соцсетях на едкий запах дыма, окутавшего город. Также они поделились кадрами сельхозпалов на Южном обходе. Сильный смог заметили и в селе Львовском Северского района, и возле аула Панахесв Адыгее. Жительница ГМР рассказала Юга.ру, что в микрорайоне запах гари стоит уже вторую неделю. Власти Краснодара происходящее никак не комментируют. Однако в начале ноября в МЧС Кубани подтверждали , что дым вызван сжиганием рисовой соломы.

Горящая солома выделяет множество мелких частиц (PM2,5), которые проникают глубоко в легкие и вызывают воспаление дыхательных путей. Это приводит к обострению астмы и ухудшению симптомов, таких как кашель, одышка, стеснение в груди и чувство удушья.

Также 25 ноября стационарный пост мониторинга воздуха на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне зафиксировал скачок вредных веществ в воздухе. Там заметили превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации аммиака и сероводорода.

Согласно данным портала AccuWeather, 25 ноября в Краснодаре специалисты зафиксировали плохое качество воздуха. Загрязнение достигло высокого уровня и является небезопасным. Жителям рекомендуют сократить пребывание на улице.

Сероводород на открытом воздухе не так опасен, но может вызвать головокружение, головную боль и тошноту.

Напомним, в 2024 году Дмитрий Гусев предлагал ввести запрет на сжигание рисовой соломы. Он ссылался на опыт азиатских стран, где солому используют во многих отраслях.

До 2017 года сжигать солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. В 2019 году Юга.ру рассказывали, как это повлияло на экологию Кубани.

Ученые также неоднократно призывали запретить сжигание рисовой соломы. Они считают, что «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель».