Губернатор Ставрополья предложил легализовать сжигание рисовой соломы. Экологи много лет просят запретить сельхозпалы

16 сентября в соцсетях опубликовали обращение губернатора Ставрополья Владимира Владимирова к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину от 15 августа 2025 года. Он просит пересмотреть правила противопожарного режима и вернуть сельхозпалы. Владимиров считает, что послеуборочное сжигание соломы и остатков озимых позволяет быстрее подготовить землю к севу мелкосемянных культур и повысить урожайность зерновых.

Также 3 сентября к правительству РФ обратились депутаты из «Справедливой России» замруководителя фракции Дмитрий Гусев и руководитель фракции в ЗСК Денис Хмелевский. Они, наоборот, попросили окончательно принять подготовленный проект постановления о полном запрете сжигания рисовой стерни. Хмелевской и Гусев отметили, что дым от осенних костров ухудшает экологию региона и напрямую связан с ростом числа респираторных и онкологических заболеваний.

Напомним, что Дмитрий Гусев предлагал запретить сжигание рисовых чеков в Краснодарском крае еще в октябре 2024 года. Тогда депутат ссылался на опыт азиатских стран, где солома является полезным продуктом сельскохозяйственных отходов. Гусев заявлял, что так может быть и в России. Например, анапский фермер предлагал перерабатывать солому в гумус с помощью дождевого червя.

Отметим, что до 2017 года сжигать рисовую солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. В 2019 году Юга.ру рассказывали, как это повлияло на экологию Кубани.

Ученые также неоднократно призывали запретить сжигание рисовой соломы. Они считают, что «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель».

Заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич объяснял, что сжигание любых вещей выбрасывает в атмосферу массу загрязняющих веществ, которые через дыхательные пути попадают в кровь. Так, 2022 году ученые обнаружили частицы сажи в легких нерожденных младенцев.