В Краснодаре второй раз за месяц протестируют новую систему оповещения

25 ноября жители разных районов Краснодара услышат звук сирены

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 25 ноября в 11:00 в городе проверят новую систему оповещения. Специалисты протестируют работу оборудования, которое в 2025 году установили в разных районах кубанской столицы. «Это необходимо, чтобы убедиться в исправности нового оборудования и готовности систем к работе при необходимости», — объяснили в ЕДДС.

Жителям не нужно предпринимать никаких действий, потому что проверка плановая. Краснодарцам рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Это будет уже вторая за месяц плановая проверка систем оповещения. Предыдущая состоялась 18 ноября. Напомним, в мае 2024 года в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципалитетах установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.