В Краснодаре второй раз за месяц протестируют новую систему оповещения
25 ноября жители разных районов Краснодара услышат звук сирены
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 25 ноября в 11:00 в городе проверят новую систему оповещения. Специалисты протестируют работу оборудования, которое в 2025 году установили в разных районах кубанской столицы.
«Это необходимо, чтобы убедиться в исправности нового оборудования и готовности систем к работе при необходимости», — объяснили в ЕДДС.
Жителям не нужно предпринимать никаких действий, потому что проверка плановая. Краснодарцам рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Это будет уже вторая за месяц плановая проверка систем оповещения. Предыдущая состоялась 18 ноября.
Напомним, в мае 2024 года в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципалитетах установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.
Как писали Юга.ру, в августе в сети появилась информация, что в Краснодарском крае создали канал для оповещения о тревогах и опасностях. Оперштаб назвал это фейком.