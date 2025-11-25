В Краснодаре второй раз за месяц протестируют новую систему оповещения

Краснодарский край

  Громкоговоритель © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com
    Громкоговоритель © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com

25 ноября жители разных районов Краснодара услышат звук сирены

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 25 ноября в 11:00 в городе проверят новую систему оповещения. Специалисты протестируют работу оборудования, которое в 2025 году установили в разных районах кубанской столицы. 

«Это необходимо, чтобы убедиться в исправности нового оборудования и готовности систем к работе при необходимости», — объяснили в ЕДДС.

Жителям не нужно предпринимать никаких действий, потому что проверка плановая. Краснодарцам рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Это будет уже вторая за месяц плановая проверка систем оповещения. Предыдущая состоялась 18 ноября.

Напомним, в мае 2024 года в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципалитетах установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.

Как писали Юга.ру, в августе в сети появилась информация, что в Краснодарском крае создали канал для оповещения о тревогах и опасностях. Оперштаб назвал это фейком.

