В Краснодарском крае создали канал для оповещения о тревогах и опасностях. Оперштаб назвал это фейком

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Оперативный штаб Кубани опроверг информацию о появлении телеграм-канала, который оповещает об угрозах

4 августа оперштаб Краснодарского края сообщил, что в сети распространилась информация, что губернатор Краснодарского края подписал приказ о создании нового телеграм-канала для оповещения жителей о тревогах и опасностях с призывом подписаться. В оперштабе назвали это фейком и заявили, что ресурс не имеет никакого отношения к главе региона, администрации, органам исполнительной власти, оперативным и экстренным службам.

«Губернатор Краснодарского края не делал заявлений с призывом вступать в какие-либо каналы, которые ему приписывают в рассылаемых сообщениях», — заявили в оперштабе.

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В ведомстве добавили, что получать актуальные данные о возможных угрозах и рисках, в том числе атаках БПЛА, можно в мобильном приложении МЧС России.

Ранее оперативный штаб назвал фейком информацию о том, что в регионе введут график отключения сотовой связи.

Как писали Юга.ру, власти Ставрополья будут замедлять мобильный интернет при сигнале «Беспилотная опасность».

Краснодар СВО Технологии Фейк

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