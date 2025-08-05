В Краснодарском крае создали канал для оповещения о тревогах и опасностях. Оперштаб назвал это фейком

4 августа оперштаб Краснодарского края сообщил, что в сети распространилась информация, что губернатор Краснодарского края подписал приказ о создании нового телеграм-канала для оповещения жителей о тревогах и опасностях с призывом подписаться. В оперштабе назвали это фейком и заявили, что ресурс не имеет никакого отношения к главе региона, администрации, органам исполнительной власти, оперативным и экстренным службам.

«Губернатор Краснодарского края не делал заявлений с призывом вступать в какие-либо каналы, которые ему приписывают в рассылаемых сообщениях», — заявили в оперштабе.