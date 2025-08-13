В Красноармейском районе Краснодарского края будут включать сирены при угрозе БПЛА

Краснодарский край

При угрозе беспилотников жителям Красноармейского района будут включать сирены утром, днем и вечером

13 августа глава Красноармейского района Краснодарского края Александр Харитонов сообщил, что при беспилотной, ракетной и авиационной опасностях будут звучать сирены.

Системы оповещения будут работать только в утреннее, дневное и вечернее время. 

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории Славянского НПЗ:

Харитонов добавил, что жителей продолжат оповещать с помощью СМС, в приложении МЧС и в социальных сетях.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Приморско-Ахтарском районе будут полностью отключать интернет и сотовую связь ради безопасности жителей района.

