Турбизнесу в зоне разлива мазута хотят отсрочить уплату налогов и страховки

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Минэкономразвития РФ предложило пакет финансовых послаблений для представителей туристической сферы Анапы и Темрюкского района.

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Предложение о мерах финансовой поддержки для представителей туристического бизнеса в районах, которые пострадали от разлива мазута в Керченском проливе, внесло в Кабинет министров РФ министерство экономики и развития. Как сообщает «КоммерсантЪ», предложены следующие меры:
• сдвинуть сроки оплаты имущественного налога с начала 2025 года на конец третьего квартала с возможностью дополнительной рассрочки на девять месяцев;
• отсрочка оплату имущественного налога с первого по третий кварталы 2025 года с возможностью погасить равными долями в течение первых девяти месяцев 2026 года.

По данным «Интерфакса», также прорабатывается вопрос о временном снятии мер ответственности с инвесторов за неисполнение обязательств по реализации крупных инвестпроектов в пострадавших районах.

«Решение о продлении отсрочки до 2026 года предлагаем принять в сентябре по итогам анализа работы предприятий отрасли в летнем курортном сезоне», ‒ цитирует «Интерфакс» заместителя главы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова.

По данным министерства, на предлагаемые меры поддержки могут рассчитывать 1223 организации и индивидуальных предпринимателя, которые оказывают на территории Анапы и Темрюкского района услуги в сфере «Туризм»: речь идёт о гостиницах, санаториях, базах отдыха, аквапарках, дельфинариях, зоопарках, турагентствах и туроператорах.

Ранее на этой неделе Краснодарский суд оштрафовал владельца одного из затонувших танкеров на 30 тысяч рублей, а в Анапе погиб водолаз, убиравший мазут с морского дна.

Курорты и туризм Министерство экономического развития РФ Налоги Нефть Черное море Экология Экономика

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