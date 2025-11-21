Кремниевая долина на Кубани: в Усть-Лабинске открылся IT-колледж

В Усть-Лабинске начал работать IT-колледж, который готовит программистов и инженеров для крупнейших российских компаний в сфере энергетики, агробизнеса и авиации

Современный учебный центр создали на базе Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа при поддержке компании «ЭН+» и фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело». На проект направили 240 млн рублей. Уже в следующем году в колледже будут учиться 500 студентов. Старшеклассники осваивают здесь искусственный интеллект, облачные технологии, кибербезопасность, мобильную и промышленную робототехнику.

Сегодня это одно из самых технологичных учебных пространств в России. В распоряжении студентов — 3D-принтеры и сканеры, VR-шлемы, промышленные манипуляторы, оборудование для виртуальной и дополненной реальности, наборы для робототехники и криптографии.

© Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

IT-колледж в Усть-Лабинске © Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Усть-Лабинский IT-колледж устанавливает новый стандарт среднего профессионального образования: за 3,5 года обучения студенты станут востребованными специалистами с большим практическим опытом. Уже с первого курса они будут стажироваться у будущих работодателей, знакомиться с особенностями разных отраслей и решать реальные производственные задачи. Выпускники колледжа будут работать на ведущих предприятиях страны — в энергохолдинге «Эн+», сельскохозяйственной компании «Прогресс Агро» и в аэропортах холдинга «Аэродинамика».

Криптография, шахматы и настольный теннис: Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске

«Мы ставим перед собой амбициозную цель — вырастить чемпионов в сфере IT, которые будут развивать электроэнергетику. Нам важно сократить разрыв между потребностями бизнеса и уровнем подготовки студентов. Идеальный кандидат сегодня должен не только обладать фундаментальными знаниями математики и физики и профессиональными навыками в программировании, но и понимать специфику отрасли, в которой будет работать — будь то энергетика, металлургия или туризм», — отмечает генеральный директор «ЭН+ Диджитал» Юлия Щегловская.

На презентации образовательного центра представители науки и бизнеса обсудили со студентами перспективы развития нейросетей. Эксперты уверены, что в ближайшие пять лет конкуренции между молодыми специалистами и ИИ бояться не стоит. Особенно это касается студентов IT-колледжа, для которых изучение искусственного интеллекта уже включено в учебную программу.

IT в Сочи: Репортаж из айти-центра, где работают будто отдыхают

«Я даже не думал, что у нас в стране есть учебные заведения такого масштаба. В детстве я, конечно, мог о таком только мечтать. Сейчас всех, особенно программистов, волнует будущее искусственного интеллекта, поскольку ходят слухи, что нейронные сети заменят людей. Но я думаю, что этого не произойдет. Тем, кто собирается работать в сфере IT, важно получить фундаментальные знания и научиться пользоваться нейронными сетями как рабочим инструментом», — поделился научный сотрудник Института искусственного интеллекта МГУ Петр Анохин.

При колледже также работает детская инженерная школа «Мультилаб ЭН+». В ней ученики 1–9 классов изучают электронику, собирают и программируют роботов, проектируют 3D-модели и создают «умные» устройства для дома — от автоматических кормушек для питомцев до мини-систем автополива комнатных растений.