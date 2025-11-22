Лидер группы «Звери» откроет в Таганроге арт-пространство для художников и жителей города

19 ноября музыкальная группа «Звери» в телеграм-канале сообщила, что лидер группы Роман Билык откроет в своем родном городе Таганроге арт-пространство для художников и жителей.

«Рома, будучи творцом и коллекционером, давно мечтал создать площадку, где сможет сформироваться вдохновляющее комьюнити — атмосфера, способствующая росту, развитию и новым идеям», — прокомментировала группа.

Пространство откроется в 2026 году в историческом здании на улице Петровской, 81, которое было построено в 1870 году. В XIX веке в доме работала чайная «Русский чай». . Позднее в здании разместилась гостиница, в которой останавливался писатель Антон Чехов — он упоминал ее в повести «Огни».