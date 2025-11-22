Лидер группы «Звери» откроет в Таганроге арт-пространство для художников и жителей города
Музыкант Рома Зверь откроет в центре Таганрога арт-пространство в историческом здании
19 ноября музыкальная группа «Звери» в телеграм-канале сообщила, что лидер группы Роман Билык откроет в своем родном городе Таганроге арт-пространство для художников и жителей.
«Рома, будучи творцом и коллекционером, давно мечтал создать площадку, где сможет сформироваться вдохновляющее комьюнити — атмосфера, способствующая росту, развитию и новым идеям», — прокомментировала группа.
Пространство откроется в 2026 году в историческом здании на улице Петровской, 81, которое было построено в 1870 году. В XIX веке в доме работала чайная «Русский чай». . Позднее в здании разместилась гостиница, в которой останавливался писатель Антон Чехов — он упоминал ее в повести «Огни».
В телеграм-канале подчеркнули, что напротив пространства символично расположены театр и библиотека А.П. Чехова.
«Мы надеемся, что это место станет любимым для жителей и уютным центром городской культуры», — добавила группа.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Таганроге открыли офис банка, посвященный Антону Чехову.