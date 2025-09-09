В Таганроге открыли офис банка, посвященный Антону Чехову

В Таганроге заработал обновленный офис Сбера. Его оформили в стиле, вдохновленном жизнью и творчеством писателя Антона Павловича Чехова

Отделение украсили отсылками к жизни и творчеству Антона Чехова — самого знаменитого таганрожца, который сыграл значимую роль в развитии города. Здесь он провел детство и юность, а после переезда продолжал активно участвовать в жизни Таганрога. В отделении разместили портрет писателя, названия его произведений и карту с памятными местами Таганрога, связанными с Чеховым. Рядом с картой находится QR-код для прослушивания его аудиокниг. Адрес тематического офиса: Таганрог, улица Чехова, 128, корпус 1.

«Я пишу, чтобы стереть свое имя»: три вымышленных писателя последней четверти века

Экспозицию помогли создать эксперты Таганрогского музея-заповедника. В августе банк и музей заключили соглашение о сотрудничестве для популяризации культурного наследия города.

На открытии присутствовали управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, глава Таганрога Светлана Камбулова и директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко. Гости оставили напутствия в книге пожеланий.

© Фото Евгения Чистякова

«В этом году отмечается 165-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова. И сегодняшнее открытие тематического офиса Сбера — еще одно значимое событие в копилку празднования юбилея нашего великого земляка. Думаю, новое банковское отделение станет любимым местом не только для жителей города, но и для его гостей. Туристы, когда приезжают в Таганрог, часто ищут, где можно воспользоваться услугами банка. А тут можно сразу прикоснуться к литературному наследию Чехова и увидеть те места на карте города, которые связаны с его именем», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

«В марте мы открыли офис с казачьей тематикой в Новочеркасске. Теперь здесь, в Таганроге, вместе с городским музеем выбрали концепцию творчества Антона Павловича Чехова. Этому писателю и драматургу посвящено много памятных мест в городе, его произведения на слуху у родителей и детей. Теперь жители и гости Таганрога, приходя в офис Сбера, смогут не только решить свои бытовые и финансовые вопросы, но и познакомиться с историей города и его выдающимися людьми», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.