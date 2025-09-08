В Ростовской области появится музей Фаины Раневской. Его планировали открыть еще 38 лет назад

Мемориальное здание в Таганроге по улице Фрунзе, 10 © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2020 года

Мемориальное здание в Таганроге по улице Фрунзе, 10 © Скриншот yandex.ru/maps, панорама 2020 года

Дом Фаины Раневской в Таганроге впервые отремонтируют и превратят в музей

6 сентября пресс-служба правительства Ростовской области сообщила, что в Таганроге появится музей актрисы Фаины Раневской. Он откроется в мемориальном здании и объекте культурного наследия «Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича», где родилась и жила артистка. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь поручил властям подготовить документацию для реставрации здания и проработать предложения по созданию музея. «Раневская здесь родилась, жила, формировалась как личность, как гениальная актриса, чье имя известно далеко за пределами нашей страны. Нельзя допустить, чтобы этот дом продолжал разрушаться. Нужно создать здесь музейный центр, достойный памяти нашей великой землячки», — заявил Слюсарь.

В здании по улице Фрунзе, 10 музей Фаины Раневской планировали открыть еще 38 лет назад — в 1987 году. Тогда идею о создании музея озвучил актер Иннокентий Смоктуновский, приехавший в Таганрог для исполнения главной роли в спектакле «Иванов».



По данным пресс-службы правительства Ростовской области, в здании никогда не проводился капитальный ремонт. В 2016 году благотворительный фонд Ивана Саввиди предложил отреставрировать дом — тогда в нем проживали 23 семьи. В итоге здание признали аварийным, а жильцов из квартир выселили. В 2023 году благотворительный фонд выкупил квартиры в доме и отдал их в дар региону. В октябре 2023 года власти Ростовской области выделили 108 млн рублей на создание музея Фаины Раневской и озвучили срок открытия — 2028 год. В 2024 году здание было передано в управление музея-заповедника. Фаина Раневская (Фанни Гиршевна Фельдман) — советская актриса театра и кино. Народная артистка СССР, трижды лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского.



В 1910-х актриса взяла себе псевдоним в честь Любови Раневской, героини пьесы Антона Чехова «Вишневый сад». В 1934 году дебютировала в кино в фильме Михаила Ромма «Пышка». Играла в спектаклях «Подкидыш», «Мечта», «Свадьба», «Весна», «Золушка» и многих других. Также артистка озвучивала мультфильмы «Сказка о царе Салтане», «Хочу бодаться!» и «Карлсон вернулся».