У экс-начальника полиции Краснодара и его семьи хотят изъять имущество на 3 млрд рублей

20 ноября издание «Ъ-Кубань» сообщило , что в Советском районном суде Краснодара зарегистрировали иск Генпрокуратуры. Ответчиками выступают бывший начальник городского УМВД Александр Семенов и его супруга Ольга. Надзорное ведомство требует арестовать и обратить в доход государства активы бывшего сотрудника полиции и его семьи на сумму более 3 млрд рублей. По данным Генпрокуратуры, супруги Семеновы незаконно совмещали службу с бизнесом и скрывали свои истинные доходы. Для этого они привлекали родственников и доверенных лиц, оформляя активы на них.

Александр Семенов начал службу в полиции в 1978 году, занимал должности начальника УВД Прикубанского округа Краснодара (с 1997 по 2003 год) и УМВД России по Краснодару (с 2003 по 2011 год).



Его супруга Ольга работала в правоохранительных органах с 1987 по 2005 год. Также она была депутатом Гордумы Краснодара. 17 ноября суд условно приговорил Семенову к трем годам за лишение свободы и самоуправство. Она незаконно уволила замдиректора своей фирмы и принудила его подписать заявление об уходе, при этом мужчину удерживали в кабинете и угрожали насилием, а его автомобиль повредили.



6 ноября сын Семеновых Александр получил 11 лет колонии-поселения за смертельное ДТП в Геленджике. В 2023 году пьяным он сбил 23-летнюю девушку. С него также взыскали 8,5 млн рублей компенсации. Также 2017 году, еще несовершеннолетним, он устроил ДТП, в котором сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб.