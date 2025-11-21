У экс-начальника полиции Краснодара и его семьи хотят изъять имущество на 3 млрд рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Генпрокуратура потребовала изъять у семьи бывшего краснодарского полицейского Александр Семенова активы на 3 млрд рублей

20 ноября издание «Ъ-Кубань» сообщило, что в Советском районном суде Краснодара зарегистрировали иск Генпрокуратуры. Ответчиками выступают бывший начальник городского УМВД Александр Семенов и его супруга Ольга. Надзорное ведомство требует арестовать и обратить в доход государства активы бывшего сотрудника полиции и его семьи на сумму более 3 млрд рублей. 

По данным Генпрокуратуры, супруги Семеновы незаконно совмещали службу с бизнесом и скрывали свои истинные доходы. Для этого они привлекали родственников и доверенных лиц, оформляя активы на них.

Читайте также:

Что сказано в иске?

  • С января по ноябрь 2005 года Александр Семенов, злоупотребляя служебными полномочиями, незаконно получил земельный фонд участок 1 га в Прикубанском округе. По версии надзора, он сделал это, подделав семь судебных решений.
  • Бывший глава краснодарского УМВД смог оказать влияние на органы местного самоуправления региона для заключения с его бизнесами более 450 контрактов на сумму 2,4 млрд рублей.
  • Супруги Семеновы оформили на доверенных лиц свои доли в ООО «Немецкие окна», которому принадлежит крупный торговый центр «МедиаПлаза» в Краснодаре.
  • С 2005 по 2025 год Семеновы получили более 505 млн рублей «в результате противоправной коммерческой деятельности», которые направили на покупку элитной недвижимости.

Александр Семенов начал службу в полиции в 1978 году, занимал должности начальника УВД Прикубанского округа Краснодара (с 1997 по 2003 год) и УМВД России по Краснодару (с 2003 по 2011 год).

Его супруга Ольга работала в правоохранительных органах с 1987 по 2005 год. Также она была депутатом Гордумы Краснодара. 17 ноября суд условно приговорил Семенову к трем годам за лишение свободы и самоуправство. Она незаконно уволила замдиректора своей фирмы и принудила его подписать заявление об уходе, при этом мужчину удерживали в кабинете и угрожали насилием, а его автомобиль повредили.

6 ноября сын Семеновых Александр получил 11 лет колонии-поселения за смертельное ДТП в Геленджике. В 2023 году пьяным он сбил 23-летнюю девушку. С него также взыскали 8,5 млн рублей компенсации. Также 2017 году, еще несовершеннолетним, он устроил ДТП, в котором сбил пятерых дорожных рабочих. Один из них погиб.

Как писали Юга.ру, генпрокурор потребовал лишить мандата Госдумы бывшего вице-губернатора Краснодарского края.

Коррупция Краснодар Полиция Правосудие Прокуратура Суд

Новости

Председатель Союза пассажиров проведет конференцию о транспорте и развитии Краснодара, Сочи и других городов. Зовут всех желающих
В Ростове пройдет техно-вечеринка в формате «лицом к лицу»
«Циничное уничтожение конкурентов». Банки России просят запретить скидки на маркетплейсах
Минцифры назвало использование Max добровольным. Ранее краснодарские студенты жаловались на требование установить приложение
Казаки-маги, проклятый трамвай и черный вигвам. В Краснодаре пройдет экскурсия о мистике и городских легендах
Кандидатов в мэры Краснодара теперь выбирает губернатор. Ранее подать заявку мог любой, подходящий по критериям

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
18 ноября, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Вчера, 16:35 Реклама
Жители Краснодарского края могут выиграть квартиру в Москве за покупки в «Пятёрочке»
Что нужно сделать?
В ответ властям Краснодарского края
Вчера, 15:49
В ответ властям Краснодарского края
Лайнер Astoria Grande из Сочи не приняли в порту Стамбула

Реклама на сайте