Краевой суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП в Геленджике. СМИ называют Александра Семенова сыном экс-начальника полиции Краснодара

В Краснодарском краевом суде 19 мая заключили под стражу 23-летнего водителя Mercedes-Benz, который устроил смертельное ДТП в Геленджике

Обвиняемого в ДТП со смертельным исходом Александра Семенова 19 мая заключили под стражу на один месяц и пять суток до 24 июня включительно.

Предыстория. Авария произошла 18 марта 2023 года в Геленджике. Подробно Юга.ру писали о случившемся здесь. По информации СМИ, за рулем Mercedes-Benz сидел сын экс-начальника полиции Краснодара. По данным следствия, водитель в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево. Виновника ДТП и его 23-летнюю пассажирку госпитализировали. Спасти жизнь девушки не удалось, она скончалась в реанимации.

Ранее Геленджикский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. 19 мая в Краснодарском краевом суде рассмотрели апелляцию и приняли другое решение. На кадрах из зала суда видно, что Семенов находится в кресле-коляске, о состоянии его здоровья никакой информации не сообщается.