Генпрокуратура требует изъять у депутата из Дагестана имущество на 850 млн рублей

19 ноября источник, знакомый с исковым заявлением, сообщил «Ведомостям», что Генпрокуратура хочет изъять имущество депутата народного собрания Дагестана Муртузали Муртузалиева и его семьи. По данным ведомства, стоимость активов, приобретенных на незаконные доходы за последние 10 лет, превышает 850 млн рублей. Супруга депутата Жанет Азизова за этот же период заработала 29 млн рублей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», она является соучредителем ООО «Дагестанская табачная фабрика». Вместе с Азизовой компанией управляет брат депутата Муртузалиева Шахаутдин. Юрлицо было ликвидировано в 2020 году.

Как рассказал источник, общая сумма дохода супругов за несколько лет составила около 61 млн рублей, но за 2012-2024 годы депутат приобрел имущество на 376 млн рублей. За несколько лет их стоимость выросла и сейчас составляет уже 850 млн рублей. А это превышает размер законных доходов депутата.



Чтобы скрыть свое имущество, Муртузалиев оформлял активы и имущество на других лиц и членов семьи. На себя он зарегистрировал только автомобиль.



Всего Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 22 объекта имущества в Москве, Московской области и Дагестане.

Ответчиками по иску, помимо Муртузалиева, значатся его жена Жанет Азизова и ее дядя Шикхерим Рагимов. Сына депутата Мурада привлекли в качестве третьего лица. На все спорное имущество наложили арест. Рассмотрение дела состоится 19 декабря в Дорогомиловском суде Москвы.