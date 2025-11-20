Генпрокуратура требует изъять у депутата из Дагестана имущество на 850 млн рублей
Генпрокуратура решила изъять коррупционное имущество у дагестанского депутата Муртузали Муртузалиева и членов его семьи
19 ноября источник, знакомый с исковым заявлением, сообщил «Ведомостям», что Генпрокуратура хочет изъять имущество депутата народного собрания Дагестана Муртузали Муртузалиева и его семьи. По данным ведомства, стоимость активов, приобретенных на незаконные доходы за последние 10 лет, превышает 850 млн рублей.
Супруга депутата Жанет Азизова за этот же период заработала 29 млн рублей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», она является соучредителем ООО «Дагестанская табачная фабрика». Вместе с Азизовой компанией управляет брат депутата Муртузалиева Шахаутдин. Юрлицо было ликвидировано в 2020 году.
Читайте также:
Как рассказал источник, общая сумма дохода супругов за несколько лет составила около 61 млн рублей, но за 2012-2024 годы депутат приобрел имущество на 376 млн рублей. За несколько лет их стоимость выросла и сейчас составляет уже 850 млн рублей. А это превышает размер законных доходов депутата.
Чтобы скрыть свое имущество, Муртузалиев оформлял активы и имущество на других лиц и членов семьи. На себя он зарегистрировал только автомобиль.
Всего Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства 22 объекта имущества в Москве, Московской области и Дагестане.
Ответчиками по иску, помимо Муртузалиева, значатся его жена Жанет Азизова и ее дядя Шикхерим Рагимов. Сына депутата Мурада привлекли в качестве третьего лица. На все спорное имущество наложили арест. Рассмотрение дела состоится 19 декабря в Дорогомиловском суде Москвы.
Муртузалиева избрали депутатом в парламент Дагестана еще в 1999 году, а переизбрали в последний раз в 2021 году. С середины 2000-х годов он является членом партии «Справедливая Россия». Также чиновник входит в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. В 2010 году Муртузалиева назначили начальником управления автомобильных дорог Дагестана «Дагестанавтодор».
В январе 2019 года имя сына депутата Мурада фигурировало в связи с обысками в его офисе из-за уголовного дела о хищении газа на 5,8 млрд рублей. Его совершили участники преступного сообщества в «Газпром межрегионгаз Махачкала».
Как писали Юга.ру, бывший замгубернатора Ростовской области получил 13 лет строгого режима и штраф 475 млн рублей.