«All you need is love». В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Джону Леннону и Йоко Оно
В Краснодаре в декабре пройдет вечеринка, посвященная знаменитым музыканту и художнице (18+)
Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 7 декабря вечеринку «All you need is love: Джон и Йоко». Она посвящена знаменитым музыканту и художнице.
Участников ждет лекция от историка Алены Дубиковской и дизайнера Ланы Эннс.
В программе:
- Какими были жизнь и творчество Леннона до Йоко?
- Хеппенинг, перформанс, акционизм: как искусство Йоко изменило Леннона и культуру?
- «Постельные протесты»: как пара боролась за мир и чем жертвовала?
- Почему их отношения до сих пор вызывают столько споров и восхищения?
- В чем феномен их творческого тандема — от музыки до визуальных экспериментов?
В Краснодаре открылась масштабная выставка Павла и Натальи Мартыненко:
Также состоится просмотр и обсуждение документального фильма «С глазу на глаз: Джон и Йоко».
«Ждем вас, чтобы вместе исследовать вселенную Джона и Йоко, где любовь стала искусством, а искусство — оружием против зла во всем мире», — приглашают организаторы.
Вечеринка состоится 7 декабря в 17:00 на улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, Краснодарский театр современного искусства приглашает на премьеру пластического спектакляь «Автор».