«All you need is love». В Краснодаре пройдет вечеринка, посвященная Джону Леннону и Йоко Оно

В Краснодаре в декабре пройдет вечеринка, посвященная знаменитым музыканту и художнице (18+)

Участников ждет лекция от историка Алены Дубиковской и дизайнера Ланы Эннс.

Культурное пространство «Пятница» анонсировало на 7 декабря вечеринку «All you need is love: Джон и Йоко». Она посвящена знаменитым музыканту и художнице.

В Краснодаре открылась масштабная выставка Павла и Натальи Мартыненко:

Также состоится просмотр и обсуждение документального фильма «С глазу на глаз: Джон и Йоко».

«Ждем вас, чтобы вместе исследовать вселенную Джона и Йоко, где любовь стала искусством, а искусство — оружием против зла во всем мире», — приглашают организаторы.

Вечеринка состоится 7 декабря в 17:00 на улице Тургенева 14/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.