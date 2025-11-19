Аэропорт Анапы может открыться до конца года — СМИ

Минтранс РФ заявил о готовности возобновить полеты из закрытых аэропортов

18 ноября «Интерфакс» сообщил, что Минтранс ожидает возобновления работы закрытых аэропортов юга и центральной части страны до конца 2025 года. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на форуме «Транспортная неделя». «Зависит не от нас. Но мы готовимся к таким вещам. Если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то достаточно оперативно эти решения будут реализовываться», — пояснил Никитин.

Напомним, с февраля 2022 года остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя в целях обеспечения безопасности полетов. В 2024-м были возобновлены рейсы в воздушную гавань Элисты, в 2025-м — Геленджика и Краснодара. Недавно СМИ сообщили, что гавань Ростова-на-Дону откроется 26 октября. В Росавиации эту информацию опровергли. 27 октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ростовский аэропорт откроется в ноябре или до конца 2025 года. 18 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что региональные власти делают все возможное, чтобы в ближайшее время открылся аэропорт «Платов».