Аэропорт Анапы может открыться до конца года — СМИ

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минтранс РФ заявил о готовности возобновить полеты из закрытых аэропортов

18 ноября «Интерфакс» сообщил, что Минтранс ожидает возобновления работы закрытых аэропортов юга и центральной части страны до конца 2025 года. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на форуме «Транспортная неделя».

«Зависит не от нас. Но мы готовимся к таким вещам. Если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то достаточно оперативно эти решения будут реализовываться», — пояснил Никитин.

Читайте также:

Напомним, с февраля 2022 года остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя в целях обеспечения безопасности полетов. В 2024-м были возобновлены рейсы в воздушную гавань Элисты, в 2025-м — Геленджика и Краснодара.

Недавно СМИ сообщили, что гавань Ростова-на-Дону откроется 26 октября. В Росавиации эту информацию опровергли.

27 октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ростовский аэропорт откроется в ноябре или до конца 2025 года.

18 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что региональные власти делают все возможное, чтобы в ближайшее время открылся аэропорт «Платов».

Как писали Юга.ру, 25 октября аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2026 года. 

Авиация Анапа Аэропорты Транспорт

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
Вчера, 14:51
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
«Авторизация через Google — все»
Сегодня, 14:05
Краснодарцев просят сменить электронную почту на российскую для доступа к госресурсам
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
Сегодня, 09:30 Реклама
На «Техносмене-2025» обсудили, как цифровизация меняет индустрию гостеприимства на юге России

