В Краснодаре открылась масштабная выставка Павла и Натальи Мартыненко. Показываем некоторые работы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодарском выставочном зале открыли проект «Жили-Были». Работы можно увидеть до 7 декабря, а еще попасть на иммерсивные лекции художников

18 ноября в Краснодарском краевом выставочном зале открылась двоичная выставка художников и супругов Павла и Натальи Мартыненко «Жили-Были». 

На открытии присутствовали сами авторы, другие художники Краснодара и края, журналисты, студенты художественных факультетов и просто любители искусства. Редактор Юга.ру Мария Журавлева также заглянула на выставку.

Экспозиция проходит в недавно открывшемся после ремонта Выставочном зале на Рашпилевской, 32. Напомним, что представлено больше 50 произведений в различных техниках: живопись, арт-объекты из дерева и металла, графика на бумаге авторского литья, книга художника и скетчбук. 

  • Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Искусствовед Алексей Угольников рассказал, что художники обращаются одновременно к архаическим культурным формам и современным образам, связанным с цифровыми технологиями.

«В их работах осуществляется попытка создания нового мифа, поиск истоков праязыка для обретения идентичности человека в мире глобальной культуры», — рассказал искусствовед.

  • Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

По словам Угольникова, некоторые работы гротескно-иронические, в них подчеркиваются комичные детали. Например, это «Совковая русалка», скамья «Свинья», «Курица-курится».

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • «Курица-курится» Натальи и Павла Мартыненко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    «Курица-курится» Натальи и Павла Мартыненко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • «Совковая русалка» Натальи и Павла Мартыненко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    «Совковая русалка» Натальи и Павла Мартыненко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Скамья «Свинья» Натальи и Павла Мартыненко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Скамья «Свинья» Натальи и Павла Мартыненко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Павел и Наталья Мартыненко — члены Союза художников России. С 2000-х годов супружеская пара создает совместные выставочные проекты.

Выставка будет открыта до 7 декабря. Стоимость билетов 100-150 рублей. Также 30 ноября и 7 декабря в 14:00 пройдут иммерсивные лекции художников Павла и Натальи Мартыненко. Необходима предварительная регистрация.

Выставочный зал находится на улице Рашпилевской, 32.

Как писали Юга.ру, в краснодарской кофейне Booker до конца ноября работает выставка современного искусства «Вот бы всегда можно было баловаться».

Афиша Выставки Искусство Краснодар Художники

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Ненависть» 1995 года
В Ростовской области планируют продавать бензин по паспорту
В Краснодаре пройдет благотворительный вечер с хот-догами и лекцией. Средства пойдут на реставрацию старинной кирхи
Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли. Зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества
Пострадали два магазина и 17 жилых домов. На Кубани увеличилось число разрушений после ночной атаки БПЛА
В Новороссийске задержали священника, подозреваемого в вербовке жителей в РДК*

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
Вчера, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
«Авторизация через Google — все»
Сегодня, 14:05
«Авторизация через Google — все»
Краснодарцев просят сменить электронную почту на российскую для доступа к госресурсам
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
Сегодня, 09:30 Реклама
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
На «Техносмене-2025» обсудили, как цифровизация меняет индустрию гостеприимства на юге России

Реклама на сайте