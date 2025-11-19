В Краснодаре открылась масштабная выставка Павла и Натальи Мартыненко. Показываем некоторые работы

В Краснодарском выставочном зале открыли проект «Жили-Были». Работы можно увидеть до 7 декабря, а еще попасть на иммерсивные лекции художников

18 ноября в Краснодарском краевом выставочном зале открылась двоичная выставка художников и супругов Павла и Натальи Мартыненко «Жили-Были». На открытии присутствовали сами авторы, другие художники Краснодара и края, журналисты, студенты художественных факультетов и просто любители искусства. Редактор Юга.ру Мария Журавлева также заглянула на выставку.



Экспозиция проходит в недавно открывшемся после ремонта Выставочном зале на Рашпилевской, 32. Напомним, что представлено больше 50 произведений в различных техниках: живопись, арт-объекты из дерева и металла, графика на бумаге авторского литья, книга художника и скетчбук.

Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Искусствовед Алексей Угольников рассказал, что художники обращаются одновременно к архаическим культурным формам и современным образам, связанным с цифровыми технологиями. «В их работах осуществляется попытка создания нового мифа, поиск истоков праязыка для обретения идентичности человека в мире глобальной культуры», — рассказал искусствовед.

Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

По словам Угольникова, некоторые работы гротескно-иронические, в них подчеркиваются комичные детали. Например, это «Совковая русалка», скамья «Свинья», «Курица-курится».

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

«Курица-курится» Натальи и Павла Мартыненко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

«Совковая русалка» Натальи и Павла Мартыненко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Скамья «Свинья» Натальи и Павла Мартыненко © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Павел и Наталья Мартыненко — члены Союза художников России. С 2000-х годов супружеская пара создает совместные выставочные проекты.

Выставка будет открыта до 7 декабря. Стоимость билетов 100-150 рублей. Также 30 ноября и 7 декабря в 14:00 пройдут иммерсивные лекции художников Павла и Натальи Мартыненко. Необходима предварительная регистрация. Выставочный зал находится на улице Рашпилевской, 32.