«Кошмар музейщика». Краснодарцы раскритиковали открывшийся после ремонта Выставочный зал
В Краснодаре после ремонта открылся Выставочный зал на улице Рашпилевской. Узнали у арт-журналиста, почему обновленный интерьер выглядит плохо
27 октября телеграм-канал «Хатки Воржева вДали» сообщил, что Краснодарский краевой выставочный зал открылся после ремонта. В посте говорится, что козырек здания до сих пор разрушен, а в залах вместо паркета положили черную плитку с холодным бликующим светом.
В комментариях к посту краснодарцы сравнили интерьер галереи с залом для прощания с усопшими: «Траурный вид какой-то».
Арт-журналист и автор телеграм-канала «Хатки Воржева вДали» Анастасия Куропатченко побывала в Артзале и рассказала Юга.ру, что Краснодар рассчитывал на новую жизнь выставочной площадки, в том числе для выставок современного искусства, но ожидания не оправдались.
«ККВЗИИ открылся, но не стал лучше — теперь в зале черный глянцевый керамогранитный пол, который, полагаю, смело можно назвать «кошмаром музейщика» — в нем бликуют экспонаты, он рассеивает, а не собирает свет. Выбрать такое решение для выставочной площадки мог только человек, бесконечно далекий от музейного дела. Может, имело смысл обратиться за проектам к тем, у кого есть опыт переорганизации выставочного пространства? Хотя, наверное, для выставок «Мир камней» интерьер очень выгодный».
По словам Анастасии, проблемы у здания начались еще до открытия.
«К 1988 году, когда многоэтажку по ул. Рашпилевской, 32 сдали, «выдать» зал на ее первом этаже творцам попросту забыли. Тогда актив краевого отделения Союза художников — Анатолий Мельников, Сергей Воржев, Виталий Коробейников, Андрей Зайцев и председатель Надежда Калугина пошли к первому секретарю Краснодарского крайкома Ивану Полозкову. Тот, впридачу к классически организованному залу — светлые стены и потолки, точечный свет — выписал пять мастерских на техническом этаже.
Следующие 35 лет зал оставался в первозданном виде, хотя выставочные технологии не стояли на месте: еще лет 10-15 назад стало нормальной мировой и российской практикой привлекать к выставочному проекту архитектора или сценографа, оформляющего пространство под задачи. И этим в России давно занимаются живые классики вроде Юрия Аввакумова или Эмиля Капелюша, чей «Наш авангард» сейчас идет в Русском музее. Плюс притчей во языцех стали текущие потолки, проблемные коммуникации и общее обветшание зала».
«Один принес кирпич, другой — шпатель, третий — кисточки»:
Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств открыли на улице Рашпилевской в 1989 году. Первый за 35 лет капитальный ремонт начали в августе 2024 года. Выставки в это время проходили на других площадках: в краевом Союзе художников на Октябрьской, 51, музейном дворике Художественного музея им. Коваленко на Красной, 11 и галерее «Особнякъ» на Фрунзе, 37. Ремонт планировали завершить в августе 2025 года, однако не уложились в сроки.
В пресс-службе Выставочного зала ответили Юга.ру, что в здании на Рашпилевской, 21 проходят две выставки — «Эхо войны» и «Летопись Победы», однако торжественное открытие здание состоится позже. На вопрос о том, завершился ли ремонт, в пресс-службе отвечать не стали и попросили обратиться к руководству.
