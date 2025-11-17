Графика, книга художника, объекты из дерева. В Краснодаре пройдет выставка «Жили-Были»

  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодаре с 18 ноября покажут работы Павла и Натальи Мартыненко (12+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 18 ноября открытие экспозиции «Жили-Были». Это юбилейный проект Павла и Натальи Мартыненко.

Представлено больше 50 произведений в различных техниках: графика на бумаге авторского литья, книга художника и скетчбук, объекты из дерева, металла и других материалов. В своих работах мастера обращаются одновременно к архаическим культурным формам и современным образам, связанным с цифровыми технологиями.

«От дров к искусству»:

«В их работах осуществляется попытка создания нового мифа, поиск истоков праязыка для обретения идентичности человека в мире глобальной культуры», — рассказали организаторы.

В рамках выставки 30 ноября и 7 декабря в 14:00 пройдут иммерсивные лекции художников Павла и Натальи Мартыненко. Необходима предварительная регистрация.

Выставка «Жили-Были» будет работать до 7 декабря на улице Рашпилевской, 32. Стоимость билетов 100-150 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском инклюзивном пространстве «Окколо» 23 ноября пройдет вечеринка в стиле Страны восходящего солнца.

