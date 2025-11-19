В Дагестане запустили онлайн-проект помощи для беременных и мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Дагестан

Дагестанский центр защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» запустил проект психологической помощи для женщин по всей стране

17 ноября «Агентство социальной информации» сообщило, что дагестанский некоммерческий центр защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» запустил проект бесплатной психологической поддержки «Есть место». Он доступен для беременных и мам из любого региона России — помощь осуществляется онлайн. 

Проект помогает женщинам, которые столкнулись с давлением или насилием со стороны семьи или партнера, переживают развод, одиночество или выгорание, находятся в финансовом кризисе. Также могут обратиться подопечные приютов и фондов. 

«Домашнее насилие стало визитной карточкой»:

Психолог и руководитель центра Евгения Величкина отметила, что проект возник из-за многочисленных обращений женщин. 

«Недавно ко мне подряд обратились две женщины, и я поняла, что сейчас у меня почти нет времени консультировать самой. Я спросила: «А вдруг какие-то психологи захотят поволонтерить?» И вдруг — столько откликов! Так и соединилось одно с другим: на одном конце мамы, которые не вывозят; на другом — психологи, у которых есть ресурс помочь. Так появился проект «Есть место», — прокомментировала она. 

«Каждый месяц волнительно и страшно»:

По словам команды центра, инициатива подчеркивает идею того, «чтобы защитить ребенка, нужно поддержать его мать».

Чтобы получить помощь, женщине необходимо оставить заявку на консультацию на сайте. После этого с ней свяжется психолог и назначит удобное время для сеанса. Организаторы подчеркнули, что помощь оказывается конфиденциально. 

Также в центре объявили набор специалистов, которые на благотворительной основе готовы оказывать поддержку женщинам. 

Центр «Теплый дом на горе» работает в Махачкале с 2017 года на средства Фонда президентских грантов при поддержке АНО «Центр защиты материнства и детства «Ангел-Хранитель». Организация занимается защитой прав женщин в Дагестане.

При центре также работает единственный на Северном Кавказе шелтер для женщин с детьми, которые подверглись насилию или непринятию со стороны родственников после развода и внебрачной беременности. Сотрудники организации — люди разных национальностей и вероисповедания. 

Как писали Юга.ру, в марте в Адыгее открылся первый центр помощи женщинам и детям, ставшим жертвами домашнего насилия.

