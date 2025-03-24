В Адыгее открылся первый центр помощи женщинам и детям, ставшим жертвами домашнего насилия

Кризисный центр будет предоставлять помощь женщинам и детям, столкнувшимся с насилием в семье

22 марта министерство труда и социального развития Адыгеи сообщило, что в Кошехабльском районе республики открылся кризисный центр помощи женщинам и детям. Он будет работать на базе Натырбовского специализированного жилого дома социального назначения.

Специалисты шелтера будут оказывать жертвам домашнего насилия психологическую и юридическую помощь, а также на условиях анонимности предоставят временный приют. В доме создали условия для комфортного проживания 12 человек. Предусмотрены три комнаты, в каждой из которых могут разместиться мама и трое детей.