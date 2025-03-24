В Адыгее открылся первый центр помощи женщинам и детям, ставшим жертвами домашнего насилия
Кризисный центр будет предоставлять помощь женщинам и детям, столкнувшимся с насилием в семье
22 марта министерство труда и социального развития Адыгеи сообщило, что в Кошехабльском районе республики открылся кризисный центр помощи женщинам и детям. Он будет работать на базе Натырбовского специализированного жилого дома социального назначения.
Специалисты шелтера будут оказывать жертвам домашнего насилия психологическую и юридическую помощь, а также на условиях анонимности предоставят временный приют. В доме создали условия для комфортного проживания 12 человек. Предусмотрены три комнаты, в каждой из которых могут разместиться мама и трое детей.
«Каждый месяц волнительно и страшно»:
Центр открыли за счет средств гранта в размере 1 млн рублей.
Напомним, в Краснодаре с 2021 года работал дом-убежище для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Проект благотворительный и существовал за счет пожертвований.
В разное время в доме-убежище жили около 20 человек. В феврале стало известно, что проект закрывается. Причина в отсутствии материальной поддержки.
Как писали Юга.ру, правозащитники опубликовали доклад о проблеме ранних и принудительных браков в Дагестане, Ингушетии и Чечне.