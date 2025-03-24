В Адыгее открылся первый центр помощи женщинам и детям, ставшим жертвами домашнего насилия

Адыгея

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  • © Фото bristekjegor, ru.freepik.com
    © Фото bristekjegor, ru.freepik.com

Кризисный центр будет предоставлять помощь женщинам и детям, столкнувшимся с насилием в семье

22 марта министерство труда и социального развития Адыгеи сообщило, что в Кошехабльском районе республики открылся кризисный центр помощи женщинам и детям. Он будет работать на базе Натырбовского специализированного жилого дома социального назначения.

Специалисты шелтера будут оказывать жертвам домашнего насилия психологическую и юридическую помощь, а также на условиях анонимности предоставят временный приют. В доме создали условия для комфортного проживания 12 человек. Предусмотрены три комнаты, в каждой из которых могут разместиться мама и трое детей.

«Каждый месяц волнительно и страшно»:

Центр открыли за счет средств гранта в размере 1 млн рублей.

Напомним, в Краснодаре с 2021 года работал дом-убежище для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Проект благотворительный и существовал за счет пожертвований.

В разное время в доме-убежище жили около 20 человек. В феврале стало известно, что проект закрывается. Причина в отсутствии материальной поддержки.

Как писали Юга.ру, правозащитники опубликовали доклад о проблеме ранних и принудительных браков в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

Адыгея Дети Насилие Семья

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