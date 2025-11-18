В Краснодаре прошел фестиваль «Спорт без барьеров» для людей с протезами конечностей

В Краснодаре более 130 человек с протезами рук и ног приняли участие в межрегиональном спортивном фестивале «Спорт без барьеров»

Соревнования прошли на базе Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Участники с протезами рук, бедра и голени представляли Краснодарский край, Ростовскую область, Ставропольский край, Крым, а также сборную Фонда защитников Отечества. Каждый смог попробовать силы в нескольких дисциплинах, а также в семейной эстафете вместе с женами и детьми.

© Фото ГК «Без барьеров»

Организатор мероприятия, Группа компаний «Без барьеров», рассказал, что такие фестивали помогают людям после ампутации вернуться к активной жизни. Компания стремится создать для своих пациентов целую экосистему поддержки, где протезирование — лишь первый шаг. После него начинается долгая реабилитация, включая психологическую поддержку и участие в сообществе. Такой подход уже дает результат: в Краснодарском крае за три года на 20% выросло число людей, которые успешно возвращаются к активной жизни. Компания не просто предоставляет современные протезы, а сопровождает человека на всем пути — от первой установки до полного возвращения в общество.

Ключевой элемент этой системы — специализированные реабилитационные центры. Два таких центра уже работают в регионе. Их программы включают не только обучение пользованию протезом, но и физиотерапию, механотерапию, постоянное наблюдение врачей и обязательную психологическую помощь. Такой комплекс помогает пациентам легче пройти самую сложную часть — социально-бытовую и психологическую адаптации.

«Освоить любой новый навык во взрослом возрасте достаточно непросто, а наши пациенты, по сути, заново учатся ходить или пользоваться привычными в быту вещами, — говорит исполнительный директор ГК «Без барьеров» Михаил Ишков. — Поэтому на установке протеза, даже самого высокотехнологичного, наша помощь не заканчивается. Комплексный подход позволяет нам ежегодно увеличивать число тех, кто, пережив ампутацию, возвращается к активному образу жизни. Это и есть настоящая ресоциализация: когда человек возвращается не только к физической активности, но и к полноценному участию в жизни общества».

Фестиваль провели при поддержке Всероссийского общества инвалидов «Опора» и Государственного фонда «Защитники Отечества». Партнерство с крупными общественными и государственными организациями помогает масштабировать успешную модель «Без барьеров» и делать эффективную реабилитацию доступной для все большего числа людей.