Краснодарский театр современного искусства приглашает на премьеру пластического спектакля

Краснодарский край

  • © Фото Максима Темникова
    © Фото Максима Темникова

В краснодарском ТСИ покажут новый спектакль «Автор». Премьера будет идти три дня — с 21 по 23 ноября (12+)

Пресс-служба Театра современного искусства (ТСИ) рассказала Юга.ру о премьере пластического спектакля «Автор», которая состоится с 21 по 23 ноября. Всего пройдет четыре премьерных показа.

В пресс-службе добавили, что спектакль поставили не про произведению, а авторскому сценарию второго режиссера Григория Семикашева, сценографию разработал художник Мартын Степанов. 

Художественный руководитель театра и режиссер Анна Агеева рассказала, что идею сценографии разрабатывали три месяца, был «создан новый мир, в котором будет и реальность, и нереальность». Это история о художника, мечте и творческом кризисе.

«Автор предлагает зрителю познакомиться с творческой натурой и погрузиться в мир, где эмоции подобны краскам, идеи рождаются в самых отдаленных закоулках подсознания, а творец предстает перед выбором: идти за мечтой любой ценой, несмотря на тернистость пути, или сдаться, оставшись заложником собственной неуверенности, и сложить кисти», — говорится в описании спектакля.

В Геленджике показали спектакль, посвященный Борису Рыжему:

Театр современного искусства — самый молодой театр Кубани. Постановление о его создании было подписано в марте 2024 года, однако первая премьера произошла в октябре.

В репертурае театре два пластических спектакля — концерт современного танца «Контакт» и спектакль-шоу «Гранатовый браслет» под джазовую музыку Ильи Филиппова. В ТСИ ставят хореографические постановки, проводят творческие лаборатории, сборные концерты с участием приглашенных коллективов и встречи со зрителями.

Премьера спектакля «Автор» состоится 21 ноября в 19:00, 22 ноября в 14:00 и 19:00, 23 ноября в 14:00. Информацию о покупке билетов уточняйте у организаторов.

Театр современного искусства находится на улице Стасова, 175 (дворец искусств «Премьера»). 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре состоится читка и обсуждение пьесы «История Тони, рассказанная ее стеклянным глазом».

