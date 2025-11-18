Краснодарский театр современного искусства приглашает на премьеру пластического спектакля

В краснодарском ТСИ покажут новый спектакль «Автор». Премьера будет идти три дня — с 21 по 23 ноября (12+)

Пресс-служба Театра современного искусства (ТСИ) рассказала Юга.ру о премьере пластического спектакля «Автор», которая состоится с 21 по 23 ноября. Всего пройдет четыре премьерных показа.

В пресс-службе добавили, что спектакль поставили не про произведению, а авторскому сценарию второго режиссера Григория Семикашева, сценографию разработал художник Мартын Степанов.

Художественный руководитель театра и режиссер Анна Агеева рассказала, что идею сценографии разрабатывали три месяца, был «создан новый мир, в котором будет и реальность, и нереальность». Это история о художника, мечте и творческом кризисе.

«Автор предлагает зрителю познакомиться с творческой натурой и погрузиться в мир, где эмоции подобны краскам, идеи рождаются в самых отдаленных закоулках подсознания, а творец предстает перед выбором: идти за мечтой любой ценой, несмотря на тернистость пути, или сдаться, оставшись заложником собственной неуверенности, и сложить кисти», — говорится в описании спектакля.