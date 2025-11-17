В России стало популярным домашнее образование. Спрос на него вырос в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и других регионах

Адыгея, Краснодарский край, Крым

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Российские школьники все больше переходят на домашнее онлайн-обучение из-за лояльности и гибкости таких школ

17 ноября «Ведомости» сообщили, что в России выросла популярность домашнего онлайн-обучения школьников — его объем в деньгах за январь-июнь 2025 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 4,6 млрд рублей. Такие данные привела компания Smart Ranking. 

В число южных регионов с высоким показателем домашнего обучения вошли Адыгея, Крым, Севастополь и Краснодарский край.

Школа, до свидания:

В 2024 году ТАСС сообщало, что с 2016 года количество учеников, обучающихся по форме семейного образования, выросло в 12,4 раза — до 63,7 тыс. человек. Однако по сравнению с числом школьников, которые получают образование в традиционной форме, это всего 0,41%. 

Большинство детей на домашнем обучении — это ученики средней и старшей школы. Генеральный директор Smart Ranking Дарья Рыжкова отметила, что основным фактором перехода на такое образование является повышение лояльности у родителей и детей к онлайн-школам после пандемии, а также их гибкость и персонализация. 

Духовность вместо прав человека:

В некоторых регионах, например, в Татарстане, власти выступуают против домашнего обучения. В августе 2025 года министр образования республики Ильсур Хадиуллин назвал увеличение «семейников» «непростительным» — в Татарстане по итогам 2024/2025 учебного года количество учеников на домашнем обучении выросло на 50% — на 1215 человек.

Как писали Юга.ру, в ноябре в российских школах вместо звонков будут звучать патриотические песни.

Адыгея Дети Интернет Краснодар Крым Министерство образования и науки России Образование Севастополь Технологии Школа Школьники

