В России стало популярным домашнее образование. Спрос на него вырос в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и других регионах

Российские школьники все больше переходят на домашнее онлайн-обучение из-за лояльности и гибкости таких школ

17 ноября «Ведомости» сообщили, что в России выросла популярность домашнего онлайн-обучения школьников — его объем в деньгах за январь-июнь 2025 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 4,6 млрд рублей. Такие данные привела компания Smart Ranking. В число южных регионов с высоким показателем домашнего обучения вошли Адыгея, Крым, Севастополь и Краснодарский край.

В 2024 году ТАСС сообщало, что с 2016 года количество учеников, обучающихся по форме семейного образования, выросло в 12,4 раза — до 63,7 тыс. человек. Однако по сравнению с числом школьников, которые получают образование в традиционной форме, это всего 0,41%. Большинство детей на домашнем обучении — это ученики средней и старшей школы. Генеральный директор Smart Ranking Дарья Рыжкова отметила, что основным фактором перехода на такое образование является повышение лояльности у родителей и детей к онлайн-школам после пандемии, а также их гибкость и персонализация.

В некоторых регионах, например, в Татарстане, власти выступуают против домашнего обучения. В августе 2025 года министр образования республики Ильсур Хадиуллин назвал увеличение «семейников» «непростительным» — в Татарстане по итогам 2024/2025 учебного года количество учеников на домашнем обучении выросло на 50% — на 1215 человек.