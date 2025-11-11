«От дров к искусству». В Краснодаре проходит выставка картин и предметов интерьера из лесных материалов

Краснодарский край

Распечатать

  • Открытие выставки «От дров к искусству» © Фото Макара Волкова
    Открытие выставки «От дров к искусству» © Фото Макара Волкова

В краснодарском пространстве «Logovo Феникса» до 20 ноября проходит выставка работ, созданных из веток, коряг и корней деревьев (6+)

6 ноября в арт-пространстве «Logovo Феникса» открылась экспозиция «От дров к искусству», где представлены работы мастера художественной деревообработки, корнепластики и лесной скульптуры Ильи Шибанова.

«Идея этих направлений в том, чтобы из природных форм, коряг, корней, пней, веток создавать объекты, предметы интерьера и картины. Мой материал — это валежник или плавник, то, что чаще всего никому не нужно и сжигается», — рассказал художник.

Смешные, серьезные и неловкие картины:

Мастер рассказал Юга.ру, что собирает материалы для будущих работ на природе: в лесах, горах, на берегу рек, а более экзотические экземпляры привозит из разных регионов России и даже стран, а затем начинается процесс обработки:

«Можно сказать, что это ювелирная работа. Очень кропотливая, ручная, поскольку это природный материал, и двух одинаковых элементов в природе не существует. Обработка, как у драгоценных камней».

  • Работы художника и мастера Илья Шибанова © Фото Макара Волкова
    Работы художника и мастера Илья Шибанова © Фото Макара Волкова
  • Работы художника и мастера Илья Шибанова © Фото Макара Волкова
    Работы художника и мастера Илья Шибанова © Фото Макара Волкова
  • Работы художника и мастера Илья Шибанова © Фото Макара Волкова
    Работы художника и мастера Илья Шибанова © Фото Макара Волкова

Илья Шибанов рассказал, что является потомственным мастером и получил семейное образование. Изделия из дерева делали его отец и дядя, а позже они основали мастерскую Шибановых. Некоторые их работы хранятся в Апшеронском историко-краеведческом музее.

«Вообще о корнепластике мало написано, о ней нет книг, курсов в интернете или исчерпывающих видеороликов. Это искусство, которому можно научиться исключительно от верстака к верстаку в мастерских у подобных художников», — отметил мастер.

Выставка «От дров к искусству» будет работать до 20 ноября. Вход 200 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. «Logovo Феникса» находится на улице Октябрьской, 51.

Как писали Юга.ру, в Адыгее ученые нашли реликтовые леса с медвежьим орехом.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Художники Экология

Новости

«От дров к искусству». В Краснодаре проходит выставка картин и предметов интерьера из лесных материалов
В Краснодаре на лекции расскажут о городских мозаиках Норильска
Восстановление девственности в Дагестане подорожало на 100% из-за «канонов» и «традиций»
Три дня непогоды. В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
Прокуратура Кубани проверит ферму, где погибли запутавшиеся в сетке птицы
СК задержал участников «бойцовского клуба» в Краснодаре. Организаторку конфликтов поместили в психдиспансер

Лента новостей

Цифровой суверенитет
Вчера, 10:36
Цифровой суверенитет
Роскомнадзор получит право на изоляцию Рунета с 2026 года
В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Сегодня, 13:24
В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Жители жалуются на работу всех основных операторов связи
Краснодарцы усомнились в необходимости строительства цирка за 4,2 млрд рублей
Вчера, 17:20
Краснодарцы усомнились в необходимости строительства цирка за 4,2 млрд рублей
Собрали комментарии

Реклама на сайте