«От дров к искусству». В Краснодаре проходит выставка картин и предметов интерьера из лесных материалов

В краснодарском пространстве «Logovo Феникса» до 20 ноября проходит выставка работ, созданных из веток, коряг и корней деревьев (6+)

6 ноября в арт-пространстве «Logovo Феникса» открылась экспозиция «От дров к искусству», где представлены работы мастера художественной деревообработки, корнепластики и лесной скульптуры Ильи Шибанова. «Идея этих направлений в том, чтобы из природных форм, коряг, корней, пней, веток создавать объекты, предметы интерьера и картины. Мой материал — это валежник или плавник, то, что чаще всего никому не нужно и сжигается», — рассказал художник.

Мастер рассказал Юга.ру, что собирает материалы для будущих работ на природе: в лесах, горах, на берегу рек, а более экзотические экземпляры привозит из разных регионов России и даже стран, а затем начинается процесс обработки: «Можно сказать, что это ювелирная работа. Очень кропотливая, ручная, поскольку это природный материал, и двух одинаковых элементов в природе не существует. Обработка, как у драгоценных камней».

Работы художника и мастера Илья Шибанова © Фото Макара Волкова

Работы художника и мастера Илья Шибанова © Фото Макара Волкова

Работы художника и мастера Илья Шибанова © Фото Макара Волкова

Илья Шибанов рассказал, что является потомственным мастером и получил семейное образование. Изделия из дерева делали его отец и дядя, а позже они основали мастерскую Шибановых. Некоторые их работы хранятся в Апшеронском историко-краеведческом музее. «Вообще о корнепластике мало написано, о ней нет книг, курсов в интернете или исчерпывающих видеороликов. Это искусство, которому можно научиться исключительно от верстака к верстаку в мастерских у подобных художников», — отметил мастер. Выставка «От дров к искусству» будет работать до 20 ноября. Вход 200 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. «Logovo Феникса» находится на улице Октябрьской, 51.