«Телепорт в Японию». В краснодарском инклюзивном пространстве пройдет вечеринка в стиле Страны восходящего солнца

В краснодарском пространстве «Окколо» состоится японская вечеринка с приготовлением онигири, просмотром аниме и лекцией (18+)

Инклюзивное пространство «Окколо» анонсировало на 23 ноября вечеринку в японском стиле. Гостей ждет вечер «в атмосфере уюта, вкуса и настоящего фанатского восторга»

В программе:

  • мастер-класс по приготовлению онигири — треугольников из риса, в которые кладут начинку и заворачивают в водоросли нори;
  • просмотр аниме «Дандадан» о подростках, которые сталкиваются с призраками, НЛО и мифическими существами;
  • обсуждение японской анимации с исследовательницей кино, мифологии и современной культуры, соосновательницей проекта Vita Nuova Еленой Хомухиной. 

Роспись ваз и зайцев, Хокусай и Кусама:

«Этот вечер для тех, кто когда-то кричал «Шаринган!» во дворе, спорил о лучшем тайтле и охотился за значками с Куросаки Ичиго — и до сих пор улыбается от этих воспоминаний», — прокомментировали организаторы. 

Мероприятие состоится 23 ноября в 17:00 на улице Зиповской, 9К. Вход за донат. Необходима регистрация по ссылке.

«Окколо» — центр полезной занятости для молодых людей с инвалидностью, открывшийся в декабре 2022 года. Там можно получить профессию, попробовать найти работу и просто провести время в компании. Также в пространстве на постоянной основе проводят различные мероприятия: мастер-классы, настольные игры, просмотры кино и другие.

Узнать подробнее о центре можно в репортаже Юга.ру. 

Как писали Юга.ру, до конца ноября в Краснодаре будет работать выставка «Вот бы всегда можно было баловаться».

