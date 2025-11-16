«Телепорт в Японию». В краснодарском инклюзивном пространстве пройдет вечеринка в стиле Страны восходящего солнца
В краснодарском пространстве «Окколо» состоится японская вечеринка с приготовлением онигири, просмотром аниме и лекцией (18+)
Инклюзивное пространство «Окколо» анонсировало на 23 ноября вечеринку в японском стиле. Гостей ждет вечер «в атмосфере уюта, вкуса и настоящего фанатского восторга».
В программе:
- мастер-класс по приготовлению онигири — треугольников из риса, в которые кладут начинку и заворачивают в водоросли нори;
- просмотр аниме «Дандадан» о подростках, которые сталкиваются с призраками, НЛО и мифическими существами;
- обсуждение японской анимации с исследовательницей кино, мифологии и современной культуры, соосновательницей проекта Vita Nuova Еленой Хомухиной.
Роспись ваз и зайцев, Хокусай и Кусама:
«Этот вечер для тех, кто когда-то кричал «Шаринган!» во дворе, спорил о лучшем тайтле и охотился за значками с Куросаки Ичиго — и до сих пор улыбается от этих воспоминаний», — прокомментировали организаторы.
Мероприятие состоится 23 ноября в 17:00 на улице Зиповской, 9К. Вход за донат. Необходима регистрация по ссылке.
«Окколо» — центр полезной занятости для молодых людей с инвалидностью, открывшийся в декабре 2022 года. Там можно получить профессию, попробовать найти работу и просто провести время в компании. Также в пространстве на постоянной основе проводят различные мероприятия: мастер-классы, настольные игры, просмотры кино и другие.
Узнать подробнее о центре можно в репортаже Юга.ру.
Как писали Юга.ру, до конца ноября в Краснодаре будет работать выставка «Вот бы всегда можно было баловаться».