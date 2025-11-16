«Телепорт в Японию». В краснодарском инклюзивном пространстве пройдет вечеринка в стиле Страны восходящего солнца

«Этот вечер для тех, кто когда-то кричал «Шаринган!» во дворе, спорил о лучшем тайтле и охотился за значками с Куросаки Ичиго — и до сих пор улыбается от этих воспоминаний», — прокомментировали организаторы.

Мероприятие состоится 23 ноября в 17:00 на улице Зиповской, 9К. Вход за донат. Необходима регистрация по ссылке.

«Окколо» — центр полезной занятости для молодых людей с инвалидностью, открывшийся в декабре 2022 года. Там можно получить профессию, попробовать найти работу и просто провести время в компании. Также в пространстве на постоянной основе проводят различные мероприятия: мастер-классы, настольные игры, просмотры кино и другие.



