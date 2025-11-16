«Он формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан». Депутат Госдумы объяснил, почему Telegram не попадет в «белый список»

Минцифры обновило «белый список». Мессенджер Telegram не вошел в перечень — он является иностранной платформой

По данным Министерства цифрового развития, список составляется из самых популярных интернет-ресурсов России, а также предложений федеральных и региональных властей.

Ранее в перечень попали соцсети, «Госуслуги», маркетплейсы, сайты операторов связи и другие.

14 ноября Минцифры обновило «белый список» — перечень сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета. В список были включены:

Отметим, что в СМИ распространялась информация о том, что мессенджер Telegram войдет в «белый список» и будет работать у студентов и школьников. По словам источников, документ с данными мессенджера опубликовали на одном из правительственных ресурсов.

Однако Telegram не вошел в список. 14 ноября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил ТАСС, что включение мессенджера в «белый список» невозможно — он является иностранной платформой.

«Telegram — иностранный сервис, и по определению не может быть включен в перечень, который формируется исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан. <...> Белый список формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан», — заявил чиновник.

Немкин подчеркнул, что главной целью «белого списка» является создание «безопасной и устойчивой цифровой среды, где люди чувствуют себя комфортно».