«Он формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан». Депутат Госдумы объяснил, почему Telegram не попадет в «белый список»

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото lookstudio, сайт freepik.com
    © Фото lookstudio, сайт freepik.com

Минцифры обновило «белый список». Мессенджер Telegram не вошел в перечень — он является иностранной платформой

14 ноября Минцифры обновило «белый список» — перечень сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета. В список были включены:

  • сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
  • «Почта России»;
  • Альфа-Банк;
  • система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
  • СМИ: «Комсомольская правда», «РИА Новости», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
  • РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
  • навигатор 2ГИС;
  • такси «Максим»;
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Ранее в перечень попали соцсети, «Госуслуги», маркетплейсы, сайты операторов связи и другие. 

По данным Министерства цифрового развития, список составляется из самых популярных интернет-ресурсов России, а также предложений федеральных и региональных властей. 

Читайте также:

Отметим, что в СМИ распространялась информация о том, что мессенджер Telegram войдет в «белый список» и будет работать у студентов и школьников. По словам источников, документ с данными мессенджера опубликовали на одном из правительственных ресурсов. 

Однако Telegram не вошел в список. 14 ноября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил ТАСС, что включение мессенджера в «белый список» невозможно — он является иностранной платформой. 

«Telegram — иностранный сервис, и по определению не может быть включен в перечень, который формируется исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан. <...> Белый список формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан», — заявил чиновник. 

Немкин подчеркнул, что главной целью «белого списка» является создание «безопасной и устойчивой цифровой среды, где люди чувствуют себя комфортно». 

Как писали Юга.ру, в ноябре стало известно, что в России все официальные домовые чаты переведут в мессенджер Max.

Telegram Интернет Мобильная связь СВО Связь Технологии

Новости

Будда, Атлант или богиня Земли? В парке «Краснодар» устанавливают новый арт-объект
В Новороссийске пройдут учения по отражению беспилотников. Запрещено плавание на судах, сап-досках и гидроциклах
В Госдуме рассмотрят законопроект об освобождении от ответственности операторов при отключении мобильного интернета
«Он формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан». Депутат Госдумы объяснил, почему Telegram не попадет в «белый список»
Киносеанс психоанализа. В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение с критиком и психологом фильма «Сущность» с Камбербэтчем
Вышел сериал о гастрономии и шеф-поварах ресторанов Сочи. Где посмотреть?

Лента новостей

«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников
В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба
14 ноября, 11:17
В сети пишут, что в магазинах продается загрязненная мазутом рыба
Оперштаб Кубани назвал это фейком
«До конца СВО»
14 ноября, 10:40
«До конца СВО»
Отключат ли в Краснодарском крае мобильный интернет полностью?

Реклама на сайте