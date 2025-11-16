«Он формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан». Депутат Госдумы объяснил, почему Telegram не попадет в «белый список»
Минцифры обновило «белый список». Мессенджер Telegram не вошел в перечень — он является иностранной платформой
14 ноября Минцифры обновило «белый список» — перечень сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета. В список были включены:
- сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ;
- «Почта России»;
- Альфа-Банк;
- система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
- СМИ: «Комсомольская правда», «РИА Новости», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler;
- РЖД и туристический портал «Туту.ру»;
- навигатор 2ГИС;
- такси «Максим»;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Ранее в перечень попали соцсети, «Госуслуги», маркетплейсы, сайты операторов связи и другие.
По данным Министерства цифрового развития, список составляется из самых популярных интернет-ресурсов России, а также предложений федеральных и региональных властей.
Отметим, что в СМИ распространялась информация о том, что мессенджер Telegram войдет в «белый список» и будет работать у студентов и школьников. По словам источников, документ с данными мессенджера опубликовали на одном из правительственных ресурсов.
Однако Telegram не вошел в список. 14 ноября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил ТАСС, что включение мессенджера в «белый список» невозможно — он является иностранной платформой.
«Telegram — иностранный сервис, и по определению не может быть включен в перечень, который формируется исключительно исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан. <...> Белый список формируется не под интересы бизнеса, а под интересы граждан», — заявил чиновник.
Немкин подчеркнул, что главной целью «белого списка» является создание «безопасной и устойчивой цифровой среды, где люди чувствуют себя комфортно».
