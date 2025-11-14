Аэропорт Краснодара не работал пять часов. На вылет и прилет задерживаются 16 рейсов

В аэропорту Краснодара вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов

14 ноября в 00:51 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале, что в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, это необходимо «для обеспечения безопасности полетов».

В 06:11 ограничения сняли. Согласно данным онлайн-табло, в аэрохабе на вылет задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Махачкалу, Ташкент, Екатеринбург, Сургут, Москву, Казань. На прилет опаздывают самолеты из Еревана, Ташкента, Махачкалы, Екатеринбурга, Сургута, Москвы, Казани. Напомним, в конце октября аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание. Новый график будет действовать до 28 марта 2026 года. В этот период запланировано 24 направления, включая внутренние и международные.