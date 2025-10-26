Аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание. В какие города и страны можно улететь?

В аэропорту Краснодара рассказали о регулярных рейсах в ближайшие полгода

25 октября пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила о переходе на новое расписание, которое будет действовать до 28 марта 2026 года. В этот период запланировано 24 направления, включая внутренние и международные.

Из Краснодара можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Сургут, Уфу, Челябинск, а с 11 ноября в Сочи.

Также из Краснодара самолеты летают в шесть стран. Можно улететь в турецкие Анталью и Стамбул, Дубай (ОАЭ), Тбилиси и Батуми (Грузия), Ереван (Армения), египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх, Ташкент, Наманган и Самарканд (Узбекистан), а с 12 ноября появятся рейсы в Тель-Авив (Израиль).

СМИ сообщили, что аэропорт Ростова-на-Дону откроется 26 октября:

В пресс-службе отметили, что рейсы будут выполнять 16 перевозчиков, среди которых российские «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Азимут», S7 Airlines, Utair и Red Wings, а из зарубежных — FlyOne Armenia, flydubai, Uzbekistan Airways, AlMasria Universal.

«Аэропорт Краснодар активно работает над привлечением новых перевозчиков и открытием дополнительных направлений», — добавили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, самолеты из Краснодара начнут летать в Таиланд и Вьетнам.

