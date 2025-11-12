Жительница Краснодарского края пожаловалась на дефицит тест-полосок для диабетиков

Краснодарский край

  • © Фото pikisuperstar, сайт freepik.com
    © Фото pikisuperstar, сайт freepik.com

Жительница станицы Новотитаровской, болеющая сахарным диабетом, рассказала о нехватке нужных тест-полосок. Их выдают на глюкометр, который невозможно купить

12 ноября журналистка Юга.ру, болеющая сахарным диабетом, рассказала, что в ее больнице в станице Новотитаровской дефицит тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови, которые должны предоставлять бесплатно. По ее словам, на протяжении двух месяцев выдают полоски только на один глюкометр, который снят с производства.

«У меня есть четыре глюкометра от разных фирм, но с сентября выдают тест-полоски только на один — он российского производства и его у меня нет. Поначалу пользовалась оставшимся запасом и дважды в неделю звонила в больничную аптеку, чтобы узнать, не появились ли тест-полоски на другие глюкометры. Когда запас кончился — пришлось купить на маркетплейсе. Это не очень дешево», — поделилась она. 

Девушка рассказала, что сотрудница аптеки посоветовала позвонить в районную больницу — в станицу Динскую. Там журналистке ответили, что «не могут ничем помочь» и не знают, будут ли в ближайшее время поставки тест-полосок. 

«После последнего звонка я решила, что нужно купить этот глюкометр. Но столкнулась с проблемой — его нет в наличии ни в магазинах, ни на маркетплейсах, ни на сайтах объявлений. В аптеках его тоже нет — знакомая владелица краснодарской аптеки сказала, что и у поставщиков нет. В итоге увидела в магазине «Диамарка» под заказ — позвонила туда и узнала, что глюкометр снят с производства и купить его нельзя. Получается, тест-полоски есть и обеспечение диабетиков тоже, только больным смысла от него нет — им не воспользоваться», — добавила девушка.

Борьба за инсулин:

Она заявила, что видела на одном из сайтов объявлений публикацию в станице Новотитаровской о продаже тест-полосок, которые сейчас выдают в больнице — в описании продавец отметила, что они «не подходят к ее глюкометру»

В других регионах диабетики жалуются на невыдачу систем непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. 12 ноября пациенты и представители организации «Диаресурс» сообщили «Известиям», что дефицит отмечается в Москве, Ульяновской, Омской, Орловской, Мурманской, Брянской и Челябинской областях и Башкирии. 

Ранее в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, после коллективного обращения от 56 диабетиков. Однако в тот же день дело закрыли — «из-за отсутствия общественно-опасных последствий», а в Минздраве сообщили, что запаса медицинских изделий «хватит на более чем полгода». Несмотря на это, пациенты не получают необходимых устройств и продолжают жаловаться в правоохранительные органы. 

Как писали Юга.ру, в ноябре в Дагестане и других регионах возник дефицит препаратов для лечения почек.

Динской район Здоровье Здравоохранение Медицина

