Жительница Краснодарского края пожаловалась на дефицит тест-полосок для диабетиков

12 ноября журналистка Юга.ру, болеющая сахарным диабетом, рассказала, что в ее больнице в станице Новотитаровской дефицит тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови, которые должны предоставлять бесплатно. По ее словам, на протяжении двух месяцев выдают полоски только на один глюкометр, который снят с производства.

«У меня есть четыре глюкометра от разных фирм, но с сентября выдают тест-полоски только на один — он российского производства и его у меня нет. Поначалу пользовалась оставшимся запасом и дважды в неделю звонила в больничную аптеку, чтобы узнать, не появились ли тест-полоски на другие глюкометры. Когда запас кончился — пришлось купить на маркетплейсе. Это не очень дешево», — поделилась она.

Девушка рассказала, что сотрудница аптеки посоветовала позвонить в районную больницу — в станицу Динскую. Там журналистке ответили, что «не могут ничем помочь» и не знают, будут ли в ближайшее время поставки тест-полосок.

«После последнего звонка я решила, что нужно купить этот глюкометр. Но столкнулась с проблемой — его нет в наличии ни в магазинах, ни на маркетплейсах, ни на сайтах объявлений. В аптеках его тоже нет — знакомая владелица краснодарской аптеки сказала, что и у поставщиков нет. В итоге увидела в магазине «Диамарка» под заказ — позвонила туда и узнала, что глюкометр снят с производства и купить его нельзя. Получается, тест-полоски есть и обеспечение диабетиков тоже, только больным смысла от него нет — им не воспользоваться», — добавила девушка.