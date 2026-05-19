В горах Сочи массово зацвел ядовитый рододендрон

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский национальный парк»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Сочинский национальный парк»

В Сочи пришла пора цветения рододендронов. Растение представляет опасность для человека

18 мая пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила, что в горах курорта наступила пора цветения рододендронов. Увидеть бескрайний ковер из этих растений, которые также называют «альпийскими розами», можно на горных склонах и вершинах выше 1000 метров. 

Рододендроны радуют глаз ярким и обильным цветением, создавая живописные картины на фоне горных пейзажей. 

Уничтожены целые пасеки:

«Лес превратился в живую палитру розово-сиреневого и насыщенного желтого цветов среди изумрудной зелени. Внутри пышных цветков снуют шмели, жуки, муравьи и пчелы, упиваясь нектаром, вылезая из бутонов в пыльце с ног до головы», — рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Рододендрон понтийский — вечнозеленый кустарник. Имеет бутоны от нежно-сиреневого до насыщенно-фиолетового цветов.

Рододендрон желтый — листопадный кустарник. Цветки обладают сильным сладким ароматом.

В Сочинском нацпарке рекомендуют любоваться рододендронами только издалека. Растение представляет опасность для человека, потому что все его части ядовиты. Они содержат токсичное вещество андромедотоксин, которое воздействует на нервную систему и может нарушать ее работу.

Цветение рододендрона продлится около месяца.

Как писали Юга.ру, в Сириусе нашли редкую орхидею, занесенную в Красную книгу растений.

Парки Растениеводство Сочи

Новости

В горах Сочи массово зацвел ядовитый рододендрон
Признание, политика, талант. В Краснодаре на лекции расскажут о Нобелевской премии по литературе
В Краснодаре состоится иммерсивный аудио-показ хоррора «Полутон». Зрители будут с закрытыми глазами
19 мая в Краснодаре более 60 улиц останутся без электричества
Краснодарская блогерка столкнулась с оскорблениями и мизогинией из-за того, что захотела создать велоклуб
Павел Тычинкин стал руководителем «Кубань 24»

Лента новостей

Реклама на сайте