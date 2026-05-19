В горах Сочи массово зацвел ядовитый рододендрон

18 мая пресс-служба Сочинского нацпарка сообщила , что в горах курорта наступила пора цветения рододендронов. Увидеть бескрайний ковер из этих растений, которые также называют «альпийскими розами», можно на горных склонах и вершинах выше 1000 метров.

«Лес превратился в живую палитру розово-сиреневого и насыщенного желтого цветов среди изумрудной зелени. Внутри пышных цветков снуют шмели, жуки, муравьи и пчелы, упиваясь нектаром, вылезая из бутонов в пыльце с ног до головы», — рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Рододендрон понтийский — вечнозеленый кустарник. Имеет бутоны от нежно-сиреневого до насыщенно-фиолетового цветов.



Рододендрон желтый — листопадный кустарник. Цветки обладают сильным сладким ароматом.

В Сочинском нацпарке рекомендуют любоваться рододендронами только издалека. Растение представляет опасность для человека, потому что все его части ядовиты. Они содержат токсичное вещество андромедотоксин, которое воздействует на нервную систему и может нарушать ее работу.

Цветение рододендрона продлится около месяца.