Признание, политика, талант. В Краснодаре на лекции расскажут о Нобелевской премии по литературе
В Краснодаре филолог расскажет, почему одних писателей награждают сразу, а другие ждут десятилетиями (12+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 23 мая лекцию «Нобелевская премия: признание, политика, талант». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.
Программа:
- кто из русских писателей был номинирован на Нобелевскую премию и почему;
- среди кого выбирали лучших и что мешало номинантам получить награду;
- как политический контекст влиял на литературные решения;
- какие тексты считались «слишком русскими», «слишком сложными» или «слишком опасными»;
- почему сама идея «русской литературы для мира» всегда была спорной;
- почему одних писателей награждают сразу, а другие десятилетиями остаются «почти лауреатами»;
- почему одни тексты становятся мировым каноном, а другие остаются внутри национальной традиции, несмотря на масштаб.
Анастасия Чернова расскажет, как литература становится частью мировой политики, культурного отбора и символического капитала. В центре разговора будут Лев Толстой, Иван Бунин, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Максим Горький, Владимир Набоков, Борис Пастернак, Марина Цветаева и другие авторы.
Лекция состоится 23 мая в 18:00 на улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.
