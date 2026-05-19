Признание, политика, талант. В Краснодаре на лекции расскажут о Нобелевской премии по литературе

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В Краснодаре филолог расскажет, почему одних писателей награждают сразу, а другие ждут десятилетиями (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 23 мая лекцию «Нобелевская премия: признание, политика, талант». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова.

Программа:

  • кто из русских писателей был номинирован на Нобелевскую премию и почему;
  • среди кого выбирали лучших и что мешало номинантам получить награду;
  • как политический контекст влиял на литературные решения;
  • какие тексты считались «слишком русскими», «слишком сложными» или «слишком опасными»;
  • почему сама идея «русской литературы для мира» всегда была спорной;
  • почему одних писателей награждают сразу, а другие десятилетиями остаются «почти лауреатами»;
  • почему одни тексты становятся мировым каноном, а другие остаются внутри национальной традиции, несмотря на масштаб.

Анастасия Чернова расскажет, как литература становится частью мировой политики, культурного отбора и символического капитала. В центре разговора будут Лев Толстой, Иван Бунин, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Максим Горький, Владимир Набоков, Борис Пастернак, Марина Цветаева и другие авторы.

Лекция состоится 23 мая в 18:00 на улице Ишунина, 2 (культурное пространство «Спутник»). Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.

