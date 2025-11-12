Телеканал городской мэрии «Краснодар» исказил мнение жительницы ЮМР, выступающей против строительства храма

11 ноября телеграм-канал телеканала «Краснодар» опубликовал короткое видео о мнениях жителей ЮМР по поводу строительства храма на территории аллеи 80-летия образования Кубани. «Большинство жителей поддерживают строительство, но есть и те, кто против. Наши корреспонденты отправились в ЮМР и узнали мнение местных жителей», — говорилось в тексте, сопровождающем сюжет. В самом видео журналистка канала проводит опрос, который смонтирован так, что большинство респондентов высказываются за возведение храма. Однако одна из героинь сюжета Наталия, представленная в ролике как сторонница строительства, рассказала редакции Юга.ру об искажении ее позиции. По ее словам, 11 ноября во время прогулки она однозначно высказалась «категорически против» строительства на набережной, аргументировав это тем, что эта территория является важной зоной отдыха, местом проведения мероприятий и прогулок. Она также указала на наличие в шаговой доступности храма и часовни.



Женщина пояснила, что в ответ на настойчивые доводы корреспондентки о необходимости строительства храма она уточнила, что не против строительства храмов в принципе, но категорически против его размещения в ЮМР. Именно начало этой фразы, по словам Наталии, и использовали в сюжете, полностью проигнорировав ее основную позицию.

Публикация сюжета вызвала критику в телеграм-канале компании. Наиболее популярной реакцией на пост стало эмодзи «палец вниз», а в комментариях пользователи обвинили журналистов в создании заказного и необъективного материала: «Как не стыдно журналистам снимать такой необъективный ролик. Ведь ясно, что он заказной. Здесь столько людей высказывается против любого строительства на набережной, а их намеренно никто не слышит. А вопрос, скорее всего, был задан неправильно».



«Жители ЮМР против строительства храма на благоустроенной, любимой всеми набережной! Причем здесь в шаговой доступности уже есть прекрасный храм Рождества Христова и часовня! Нам этого хватает! Ведь можно построить новый храм на свободных, пустующих территориях, причем в тех районах, где поблизости нет никаких храмов! Не отбирайте у нас единственное место для отдыха и прогулок жителей ЮМР!» «Позор, а не журналистика. Впрочем, эта девушка-корреспондент уже была замечена в искажении фактов». «Молюсь каждый день против строительства третьего храма в ЮМР, и моя дочь тоже, потому что она не раз выступала там на сцене на городских праздниках! Это замечательное место нельзя застраивать ничем!» «Просто ужас, как смонтировали это видео. Явно вырезали все аргументы против застройки и выпятили только начальные фразы людей. Да, мы все в большинстве своем ничего не имеем против храмов в общем контексте, НО МЫ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА третьего храма именно в ЮМР, на месте набережной, за счет прогулочной зоны. Стройте сколько угодно храмов в других местах. Оставьте ЮМР в покое! И не нужно подменять фейковыми видео настоящее мнение жителей ЮМР!»

Пикет у здания администрации Краснодарского края, 12 ноября 2025 года © Фото Дениса Куренова, Юга.ру

Напомним, что информация о планах строительства третьего по счету храма в ЮМР появилась в конце лета 2024 года и сразу вызвала протесты местных жителей. Активисты организовывали пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения. Изначально объект планировали разместить в зеленой зоне, где ранее был обещан парк. После общественного резонанса власти предложили новую локацию — на месте, где традиционно устанавливают главную новогоднюю елку микрорайона, что также не устроило горожан. В начале ноября 2025 года жители ЮМР начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова, обвиняя его в «расколе общества на религиозной почве» из-за споров вокруг строительства храма.