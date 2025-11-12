«Власть, услышь!» В Краснодаре прошел очередной пикет против застройки набережной в ЮМР
Жители Юбилейного микрорайона Краснодара продолжают выходить на пикеты и настаивать на сохранении рекреационной зоны
12 ноября в 08:30 жительница Юбилейного микрорайона Краснодара Ирина Никитина вышла на одиночный пикет против строительства храма на территории аллеи 80-летия образования Кубани. В руках она держит плакат с текстом «Власть, услышь! Нет застройке набережной ЮМР».
«Мы, как жители Юбилейного микрорайона, против застройки зеленой зоны любыми строениями. Очень хотелось бы оставить эту территорию для прогулок — для нас и наших детей. Наша набережная — это единственное место в Юбилейном, где встречаются люди, где проводятся основные мероприятия. Это единственная территория, где наши дети могут просто погулять, покататься на велосипедах и роликах», — рассказала Ирина Никитина журналисту Юга.ру.
Краснодарка добавила, что обеспеченность зелеными зонами в микрорайоне больше чем в 10 раз ниже нормы.
Юбилейный — новый Музыкальный?:
По словам Ирины, к ней подходили несколько прохожих и выражали солидарность. Также выходили сотрудники краевой администрации, советовали оставить официальное обращение и согреться в здании. Она добавила, что чиновники общались с ней вежливо и с пониманием, без негатива.
На момент написания новости у здания дежурит полицейская машина.
Источники Юга.ру сообщили, что 12 ноября в 15:00 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проведет совещание по вопросу строительства храма на набережной ЮМР.
Напомним, о строительстве уже третьего храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители высказались против — они выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.
Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. После протестов горожан власти предложили новую локацию, где традиционно устанавливают новогоднюю елку. Но краснодарцы все равно остались недовольны.
В начале ноября жители Юбилейного микрорайона начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года в сеть слили эскиз храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Общая площадь первого этажа составит 3 тыс. 25 кв. метров, второго — 1 тыс. 132 кв. метра.