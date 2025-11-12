«Власть, услышь!» В Краснодаре прошел очередной пикет против застройки набережной в ЮМР

12 ноября в 08:30 жительница Юбилейного микрорайона Краснодара Ирина Никитина вышла на одиночный пикет против строительства храма на территории аллеи 80-летия образования Кубани. В руках она держит плакат с текстом «Власть, услышь! Нет застройке набережной ЮМР».

«Мы, как жители Юбилейного микрорайона, против застройки зеленой зоны любыми строениями. Очень хотелось бы оставить эту территорию для прогулок — для нас и наших детей. Наша набережная — это единственное место в Юбилейном, где встречаются люди, где проводятся основные мероприятия. Это единственная территория, где наши дети могут просто погулять, покататься на велосипедах и роликах», — рассказала Ирина Никитина журналисту Юга.ру.

Краснодарка добавила, что обеспеченность зелеными зонами в микрорайоне больше чем в 10 раз ниже нормы.