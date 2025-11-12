«Власть, услышь!» В Краснодаре прошел очередной пикет против застройки набережной в ЮМР

Краснодарский край

Распечатать

  • Пикет у здания администрации Краснодарского края, 12 ноября 2025 года © Фото Дениса Куренова, Юга.ру
    Пикет у здания администрации Краснодарского края, 12 ноября 2025 года © Фото Дениса Куренова, Юга.ру

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара продолжают выходить на пикеты и настаивать на сохранении рекреационной зоны

12 ноября в 08:30 жительница Юбилейного микрорайона Краснодара Ирина Никитина вышла на одиночный пикет против строительства храма на территории аллеи 80-летия образования Кубани. В руках она держит плакат с текстом «Власть, услышь! Нет застройке набережной ЮМР».

«Мы, как жители Юбилейного микрорайона, против застройки зеленой зоны любыми строениями. Очень хотелось бы оставить эту территорию для прогулок — для нас и наших детей. Наша набережная — это единственное место в Юбилейном, где встречаются люди, где проводятся основные мероприятия. Это единственная территория, где наши дети могут просто погулять, покататься на велосипедах и роликах», — рассказала Ирина Никитина журналисту Юга.ру.

Краснодарка добавила, что обеспеченность зелеными зонами в микрорайоне больше чем в 10 раз ниже нормы.

Юбилейный — новый Музыкальный?:

По словам Ирины, к ней подходили несколько прохожих и выражали солидарность. Также выходили сотрудники краевой администрации, советовали оставить официальное обращение и согреться в здании. Она добавила, что чиновники общались с ней вежливо и с пониманием, без негатива.

На момент написания новости у здания дежурит полицейская машина.

Источники Юга.ру сообщили, что 12 ноября в 15:00 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проведет совещание по вопросу строительства храма на набережной ЮМР.

  • Пикет у здания администрации Краснодарского края, 12 ноября 2025 года © Фото Дениса Куренова, Юга.ру
    Пикет у здания администрации Краснодарского края, 12 ноября 2025 года © Фото Дениса Куренова, Юга.ру

Напомним, о строительстве уже третьего храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители высказались против — они выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.

Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. После протестов горожан власти предложили новую локацию, где традиционно устанавливают новогоднюю елку. Но краснодарцы все равно остались недовольны.

В начале ноября жители Юбилейного микрорайона начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года в сеть слили эскиз храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Общая площадь первого этажа составит 3 тыс. 25 кв. метров, второго — 1 тыс. 132 кв. метра.

Краснодар Религия РПЦ Строительство

Новости

«Нет ни одного положительного коммента». РКН рассказал в соцсетях, как хорошо жить без интернета
Власти Краснодарского края подали заявку на включение региональных сайтов в «белый список»
Жительница ЮМР обвинила телеканал «Краснодар» в искажении ее мнения. В репортаже женщину представили сторонницей строительства нового храма
В Новороссийске прорвало водопровод. Вода бьет фонтаном высотой с пятиэтажный дом, затопило улицы
В Ставропольском крае произошел пожар в промзоне после атаки БПЛА
«Власть, услышь!» В Краснодаре прошел очередной пикет против застройки набережной в ЮМР

Лента новостей

Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Сегодня, 11:42
Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки
«Негативно скажется на курортной привлекательности»
Вчера, 14:22
«Негативно скажется на курортной привлекательности»
Кондратьев объяснил, почему в Сочи не приняли паром из Турции
Три дня непогоды
Вчера, 17:46
Три дня непогоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Реклама на сайте