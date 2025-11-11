Адыгея, Крым, Ингушетия и еще 11 регионов отказались от проведения абортов в частных клиниках
Более 700 частных клиник из 14 регионов России добровольно отказались от проведения абортов
11 ноября председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов сообщил ТАСС, что 752 частные клиники из 14 регионов России «добровольно отказались от проведения абортов».
В числе субъектов Крым, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, а также Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Бурятия, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.
По словам Лукьянова, инициативу по ограничению разрешений на аборты, исходящую от Святейшего патриарха Кирилла, поддержали власти всех регионов страны. Он отметил, что на данный момент по этому вопросу ведется работа еще с более чем 40 субъектами.
«Подчеркну — коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно», — добавил Лукьянов.
Также 10 ноября глава Смоленской области Владимир Анохин рассказал изданию, что в регионе планируют запретить аборты в частных медучреждениях. Прервать беременность станет возможным только в государственных клиниках и по показаниям. Помимо этого в регионе будут следить за деятельностью аптек, в которых продают препараты для медикаментозного аборта без рецепта.
Ранее «РИА Новости» опубликовало данные мониторинга РПЦ о нарушениях законодательства в сфере абортов. По данным церкви, 782 частные клиники в 76 регионах прерывают беременность без соблюдения сроков тишины или рекламируют аборты.
Помимо этого с сентября 2023 года по октябрь 2025 года «добровольцы» РПЦ составили 732 обращения о нарушениях в коммерческих клиниках и направили их в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, Росздравнадзор и ФАС.
Также РПЦ планирует создать молитву для «вразумления» женщин, желающих сделать аборт или же «совершить убиение младенца во чреве». Текст подготовят к 1 декабря, а читать ее будут ежегодно 29 декабря, в день памяти 14 тыс. «вифлеемских младенцев», убитых царем Иродом.
Отметим, что в августе Минздрав подготовил рекомендации врачам, психологам и фельдшерам против абортов. Так, специалисты не должны грубить или оказывать давление на женщин, а способствовать «формированию позитивного отношения к сохранению беременности».
Следуя документу, врачи обязаны соблюдать «неделю тишины» — срок, в течение которого женщина должна обдумать свое решение. Если она сохраняет беременность, то специалист должен ее «похвалить». В ином случае, врач обязан предложить женщине дополнительную беседу с психологом и напомнить о возможных последствиях абортов.
Также в октябре стало известно, что в России может появиться штраф за склонение к аборту — от 50 до 800 тыс. рублей. Максимальный штраф предусмотрен за давление работодателя на женщину и публичное склонение к прерыванию беременности несовершеннолетних в СМИ и интернете.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области могут начать штрафовать за уговоры сделать аборт.