Адыгея, Крым, Ингушетия и еще 11 регионов отказались от проведения абортов в частных клиниках

Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото prostooleh, сайт freepik.com
    © Фото prostooleh, сайт freepik.com

Более 700 частных клиник из 14 регионов России добровольно отказались от проведения абортов

11 ноября председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов сообщил ТАСС, что 752 частные клиники из 14 регионов России «добровольно отказались от проведения абортов»

В числе субъектов Крым, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, а также Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Бурятия, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ. 

«Чем лучше живут, тем меньше рожают»:

По словам Лукьянова, инициативу по ограничению разрешений на аборты, исходящую от Святейшего патриарха Кирилла, поддержали власти всех регионов страны. Он отметил, что на данный момент по этому вопросу ведется работа еще с более чем 40 субъектами. 

«Подчеркну — коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно», — добавил Лукьянов. 

Также 10 ноября глава Смоленской области Владимир Анохин рассказал изданию, что в регионе планируют запретить аборты в частных медучреждениях. Прервать беременность станет возможным только в государственных клиниках и по показаниям. Помимо этого в регионе будут следить за деятельностью аптек, в которых продают препараты для медикаментозного аборта без рецепта. 

Ранее «РИА Новости» опубликовало данные мониторинга РПЦ о нарушениях законодательства в сфере абортов. По данным церкви, 782 частные клиники в 76 регионах прерывают беременность без соблюдения сроков тишины или рекламируют аборты. 

Помимо этого с сентября 2023 года по октябрь 2025 года «добровольцы» РПЦ составили 732 обращения о нарушениях в коммерческих клиниках и направили их в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, Росздравнадзор и ФАС. 

Также РПЦ планирует создать молитву для «вразумления» женщин, желающих сделать аборт или же «совершить убиение младенца во чреве». Текст подготовят к 1 декабря, а читать ее будут ежегодно 29 декабря, в день памяти 14 тыс. «вифлеемских младенцев», убитых царем Иродом. 

Отметим, что в августе Минздрав подготовил рекомендации врачам, психологам и фельдшерам против абортов. Так, специалисты не должны грубить или оказывать давление на женщин, а способствовать «формированию позитивного отношения к сохранению беременности».

Следуя документу, врачи обязаны соблюдать «неделю тишины» — срок, в течение которого женщина должна обдумать свое решение. Если она сохраняет беременность, то специалист должен ее «похвалить». В ином случае, врач обязан предложить женщине дополнительную беседу с психологом и напомнить о возможных последствиях абортов. 

Также в октябре стало известно, что в России может появиться штраф за склонение к аборту — от 50 до 800 тыс. рублей. Максимальный штраф предусмотрен за давление работодателя на женщину и публичное склонение к прерыванию беременности несовершеннолетних в СМИ и интернете. 

Как писали Юга.ру, в Ростовской области могут начать штрафовать за уговоры сделать аборт.

Аборт Адыгея Демография Здоровье Крым Медицина Православие РПЦ Церковь

Новости

Казачий хор и группа «Блестящие» выступят на матче Россия — Чили в Сочи. Сколько стоят билеты?
«Мы просим молитв, чтобы храм появился скорее». Кубанское духовенство прокомментировало споры о строительстве храма на набережной в Краснодаре
WhatsApp* вслед за Telegram начал предлагать российским пользователям вход через почту для обхода блокировок
Власти Краснодара разрешили размещать передвижные цирки и зоопарки только на окраине города
Ночью Кубань вновь атаковали БПЛА. В домах Туапсе и Северского района выбило окна, а в Краснодаре слышали взрывы
ЦБ признает подозрительными крупные переводы самому себе через СБП

Лента новостей

Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Вчера, 11:42
Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Сегодня, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Вчера, 15:54
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Больницу проверит Минздрав

Реклама на сайте