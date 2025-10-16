«Чем лучше живут, тем меньше рожают». Депутат Госдумы РФ назвал причину демографического кризиса

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пользователя prostoolehс сайта freepik.com
    © Фото пользователя prostoolehс сайта freepik.com

Депутат Госдумы Матвейчев заявил, что решить демографические проблемы в России можно лишь за счет снижения уровня жизни

15 октября «Блокнот» сообщил, что депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев предложил повысить рождаемость в стране, снизив уровень жизни граждан. Такое заявление он сделал во время обсуждения законопроекта о запрете склонения к абортам в Общественной палате.

Чиновник утверждает, что улучшение материальных условий не помогает предотвращать демографический кризис, а наоборот — снижает рождаемость.

«Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая — там, где богатые», — заявил депутат.

Читайте также:

Он также выступил против материальных выплат семьям с детьми. По мнению Матвейчева, повышение пособий, улучшение жилья и другие меры поддержки не дадут результата. Настоящим стимулом к деторождению он назвал жизнь без финансового комфорта.

Также парламентарий сравнил аборты с военными потерями, добавив, что от них «гибнет столько же людей, сколько на СВО».

Матвейчев отметил, что россияне стали «жить настоящим» и «хотят получать все от жизни», а женщины чаще выбирают карьеру вместо семьи. Он заявил, что за это «никто не избежит кары».

Как писали Юга.ру, ученые заявили, что в Приазовье Кубани рождаемость упала в 1,5 раза за десять лет, а демографии может помочь туризм.

Демография Дети общество политика Чиновники

Новости

Фитнес-рейвы, кинопоказы и купание в море. В Новороссийске и Геленджике откроются зимние пляжи
«Чем лучше живут, тем меньше рожают». Депутат Госдумы РФ назвал причину демографического кризиса
В Краснодаре начали конфисковывать отели сети Marton, принадлежащие бывшему члену Верховного суда
В Краснодаре начался сезон туманов. Собрали фото и видео
В Краснодаре состоится лекция о творчестве Набокова и его главном романе
В Туапсинском районе дожди размыли переправы. Власти предлагают жителям переправляться «по воздуху» и не хотят строить мост

Лента новостей

90 тысяч от государства и протекающая крыша
Вчера, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА
Под Покровом Богородицы
Вчера, 11:30 Реклама
Под Покровом Богородицы
ГК ИНСИТИ и Русское географическое общество заложили камень нового парка в Краснодаре
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон
Вчера, 11:05
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон
Где дали тепло?

Реклама на сайте