«Чем лучше живут, тем меньше рожают». Депутат Госдумы РФ назвал причину демографического кризиса
Депутат Госдумы Матвейчев заявил, что решить демографические проблемы в России можно лишь за счет снижения уровня жизни
15 октября «Блокнот» сообщил, что депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев предложил повысить рождаемость в стране, снизив уровень жизни граждан. Такое заявление он сделал во время обсуждения законопроекта о запрете склонения к абортам в Общественной палате.
Чиновник утверждает, что улучшение материальных условий не помогает предотвращать демографический кризис, а наоборот — снижает рождаемость.
«Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая — там, где богатые», — заявил депутат.
Читайте также:
Он также выступил против материальных выплат семьям с детьми. По мнению Матвейчева, повышение пособий, улучшение жилья и другие меры поддержки не дадут результата. Настоящим стимулом к деторождению он назвал жизнь без финансового комфорта.
Также парламентарий сравнил аборты с военными потерями, добавив, что от них «гибнет столько же людей, сколько на СВО».
Матвейчев отметил, что россияне стали «жить настоящим» и «хотят получать все от жизни», а женщины чаще выбирают карьеру вместо семьи. Он заявил, что за это «никто не избежит кары».
Как писали Юга.ру, ученые заявили, что в Приазовье Кубани рождаемость упала в 1,5 раза за десять лет, а демографии может помочь туризм.