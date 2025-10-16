«Чем лучше живут, тем меньше рожают». Депутат Госдумы РФ назвал причину демографического кризиса

Депутат Госдумы Матвейчев заявил, что решить демографические проблемы в России можно лишь за счет снижения уровня жизни

15 октября «Блокнот» сообщил, что депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев предложил повысить рождаемость в стране, снизив уровень жизни граждан. Такое заявление он сделал во время обсуждения законопроекта о запрете склонения к абортам в Общественной палате.

Чиновник утверждает, что улучшение материальных условий не помогает предотвращать демографический кризис, а наоборот — снижает рождаемость.

«Весь мировой опыт говорит прямо противоположное: чем лучше люди живут, тем меньше они рожают. Самая большая рождаемость в тех странах, которые бедные, а самая плохая — там, где богатые», — заявил депутат.