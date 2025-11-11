В Краснодаре на лекции расскажут о городских мозаиках Норильска

Краснодарский край

Историк искусств расскажет об истории создания и работах по восстановлению норильских мозаик (12+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 13 ноября лекцию «Мозаика в творчестве Николая Лоя». Историк искусств Светлана Рубашкина расскажет об истории создания и работах по восстановлению норильских панно.

Как сообщили в пресс-службе музея, в хрущевские времена мозаика помогала избавиться от обезличенности и серости типовых застроек. Норильск украсили многочисленные произведения Николая Лоя и его соавтора Владимира Сурмавы. Мозаичные панно полюбились местным жителям и стали неотъемлемым элементом культурного кода города.

От Мадонны до маленького Ленина:

Художник Николай Лой приехал в Норильск в 1960 году. Полотнами для мастера становились не только холсты, но и жилые здания. Он создал мозаики на торцах домов 41а, 43а, 45а, 47а и 49б по улице Комсомольской. Персонажами стали молодые горняки, космонавты, строители, спортсмены.

Лекция состоится 13 ноября в 17:00 на улице Красной, 11. Вход при покупке билета на выставку «В гости в прошлое».

Как писали Юга.ру, в апреле в Новороссийске появились мозаики с птицами. А городскую набережную украсили «рыбами мечты» из мозаики.

