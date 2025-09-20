Набережную Новороссийска украсят «рыбами мечты» из мозаики. Жители могут принять участие в создании арт-объекта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Мозаика с Софи»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Мозаика с Софи»

В Новороссийске состоятся мастер-классы по созданию рыб из смальты, стекла и керамики. Готовый арт-объект разместят на набережной (0+)

Новороссийская художница София Легостаева в своем телеграм-канале анонсировала мозаичный флешмоб «Рыба моей мечты», в рамках которого пройдут мастер-классы 24, 26 и 28 сентября. 

Участники создадут фигуры рыбок из стекла, смальты и керамики. По задумке художницы, изделия будут в едином стиле, но каждый участник сможет добавить в работу свою «фишку».

Общую композицию из рыбок разместят в центральной части набережной Новороссийска.

В Новороссийске появились мини-мозаики с мышами:

«Флешмоб — это не только про мозаику. Это про радость творчества, про общение и про ощущение, что именно твоя работа станет частью большого арт-объекта. Ваша «рыба мечты» останется в городе надолго, радуя всех прохожих», — отметила София. 

Мастер-классы пройдут 24 и 26 сентября в 11:00 и 28 сентября в 15:00 по улице Чайковского, 10. Стоимость участия — 2000 рублей. Все материалы включены в стоимость. Необходима предварительная запись.

Как писали Юга.ру, в апреле в Новороссийске появились мозаики с птицами. Их создала художница София Легостаева. 

Афиша Искусство Новороссийск отдых Развлечения События Художники

Новости

Набережную Новороссийска украсят «рыбами мечты» из мозаики. Жители могут принять участие в создании арт-объекта
Психиатр и автор блога «Фауст 21 века» проведет в Краснодаре вечер криминальных историй
На Ставрополье отреставрируют дом, где Лермонтов ночевал перед дуэлью. За здание возьмутся после обращения в суд
От малобюджетных ужасов до экранизации книг Толкина. В Краснодаре пройдет лекция о режиссере «Властелина колец» Питере Джексоне
Власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря
В Геленджике летом 2026 года установят фуникулер с кондиционером и панорамными окнами за 100 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте