В России в 2026 году подорожают мобильная связь и интернет — СМИ

Операторы поднимут тарифы на мобильную связь и интернет более чем на 10%

5 ноября издание Telecom Daily сообщило, что в 2026 году 96% операторов мобильной связи, интернета и платного ТВ планируют повысить тарифы. Почти половина хотят повысить цены на услуги на 5-10%, а 16% компаний — более чем на 10%.



По данным СМИ, также вырастут тарифы на комплексные пакеты (мобильная связь + интернет), корпоративные каналы передачи данных и сервисы безопасного доступа. Согласно данным Росстата, с начала года абонентская плата за мобильную связь выросла на 17,3%, за интернет — на 6,3%.

Операторы объясняют рост тарифов подорожанием оборудования, электроэнергии, логистики и ограничениями доступа к технологиям. При этом падает голосовой трафик в мессенджерах, а сами компании перестраивают предложения, включая в них больше онлайн-кинотеатров и ИИ-функций.



Аналитики отметили, что в 2026 году операторы будут менять тарифные сетки, адаптируя их под новые модели потребления.



Операторы признались, что удерживать стоимость связи на уровне прошлых лет все труднее. Даже при умеренной индексации в следующем году для большинства абонентов связь станет дороже.