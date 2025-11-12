В Краснодаре пройдет фестиваль аниме Хаяо Миядзаки

В этот же день в 18:00 можно будет посмотреть «Ветер крепчает» (12+). Мальчик Дзиро мечтает о полетах, однако все вокруг говорят, что пилотом ему не стать — он с рождения близорукий.

Откроется фестиваль 22 ноября в 15:00 картиной «Ходячий замок» (6+). Ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Она бежит из города и натыкается на дом на ножках, где знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером.

23 ноября в 15:00 начнется «Небесный замок Лапута» (12+). За летающим камнем охотятся агенты правительства и пираты, потому что он представляет огромную ценность. Артефакт оказывается в руках девочки Ситы.

В тот же день в 18:00 покажут аниме «Навсикая из долины ветров» (16+). После глобальной войны человечество ютится в небольших незараженных гигантскими насекомыми-мутантами местах. В долине ветров растет юная княжна Навсикая. Однажды на долину нападают солдаты враждебного государства.

28 ноября в 15:00 можно посмотреть «Рыбка Поньо на утесе» (6+). Пятилетний Сосукэ вместе со своей мамой живет на берегу океана. Однажды он спасает красивую золотую рыбку и называет ее Поньо. Она оказывается дочерью могущественного колдуна и морской богини.

В тот же день в 18:00 покажут «Унесенные призраками» (12+). Тихиро с мамой и папой оказываются в странном пустынном городе, где родители превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь девочке предстоит придумать, как избавить родственников от чар.

29 ноября в 15:00 начнется «Ведьмина служба доставки» (6+). Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определенное время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело.

В тот же день в 18:00 покажут «Принцесса Мононоке» (12+). В центре сюжета — принц Аситака, проклятый после того, как убил демонического кабана.

Все показы пройдут в кинотеатре «Монитор на Красной площади». Подробности уточняйте у организаторов.