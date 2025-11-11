Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне. Главную роль исполнил племянник артиста
В сети появился первый трейлер биографического фильма о Майкле Джексоне (18+)
Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер байопика «Майкл». Главным героем ленты стал культовый артист Майкл Джексон.
Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, снявший «Тренировочный день» и «Великий уравнитель». Сценарий написал Джон Логан, работавший над текстами для «Гладиатора» и «Авиатора».
«Привет, Сидни. Соскучилась по мне?»:
Главную роль исполни племянник мировой звезды — Джаафар Джексон. Это его дебютная роль в кино.
В ролике можно увидеть кадры с семейных ужинов и концертов, из студии звукозаписи. Лента расскажет о становлении Майкла Джексона — с его детства и творчества в составе The Jackson 5 до статуса поп-иконы.
Мировая премьера «Майкла» назначена на 26 апреля 2026 года.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 13 по 23 ноября пройдет фестиваль документального кино.