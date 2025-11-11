Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне. Главную роль исполнил племянник артиста

В сети появился первый трейлер биографического фильма о Майкле Джексоне (18+)

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, снявший «Тренировочный день» и «Великий уравнитель». Сценарий написал Джон Логан, работавший над текстами для «Гладиатора» и «Авиатора».

Главную роль исполни племянник мировой звезды — Джаафар Джексон. Это его дебютная роль в кино.

В ролике можно увидеть кадры с семейных ужинов и концертов, из студии звукозаписи. Лента расскажет о становлении Майкла Джексона — с его детства и творчества в составе The Jackson 5 до статуса поп-иконы.

Мировая премьера «Майкла» назначена на 26 апреля 2026 года.