Краснодар вновь окутал дым от горящей рисовой соломы. Власти не фиксируют превышения вредных веществ
Жители Краснодара жалуются на едкий смог от сжигания рисовой соломы. Предположительно, он продержится в воздухе неделю
В начале ноября жители Краснодара вновь пожаловались на едкий смог от горящей рисовой соломы. По словам горожан, запах гари ощущается во всех районах, а проблему усугубляет безветренная погода.
Такая же ситуация наблюдается и в других населенных пунктах региона. Плотная дымовая завеса сохраняется на трассах в западной части Краснодарского края — между Крымском и Новороссийском. Жители предположили, что смог будет стоять над городом еще неделю в связи с сухой погодой.
«Чистый воздух — не роскошь, а базовое право человека»:
«Неужто законодательство в Адыгее отличается от всей России? Сколько можно травить дымом с полей? Почему молчат краснодарские власти? Над городом (особенно та часть, что прилегает к реке Кубань) стоит дым вот уже третий день! И хочется спросить — все показатели в норме? Воздух чистый?», — написали обеспокоенные краснодарцы.
5 ноября телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» прокомментировал ситуацию и сообщил, что превышений вредных веществ в воздухе не зафиксировано. А обращений от граждан не поступало.
Напомним, в 2024 году Дмитрий Гусев предлагал ввести запрет на сжигание рисовой соломы. Он ссылался на опыт азиатских стран, где солому используют во многих отраслях.
До 2017 года сжигать солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. В 2019 году Юга.ру рассказывали, как это повлияло на экологию Кубани.
Ученые также неоднократно призывали запретить сжигание рисовой соломы. Они считают, что «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель».
Как писали Юга.ру, в сентябре губернатор Ставрополья предложил легализовать сжигание рисовой соломы.