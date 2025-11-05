В Краснодаре появилось пространство «Доброе место». Узнали программу бесплатных лекций и мастер-классов в честь открытия

Благотворительный фонд «Добрый-Юг» анонсировал на 8 и 9 ноября открытие пространства «Доброе место». Это инклюзивное пространство, где каждые выходные будут проходить мастер-классы по живописи, вышивке, лепки из глины и другие. На мероприятия смогут попасть все желающие, а собранные средства пойдут на развитие «Доброго-Юга».

«Добрый-Юг» — организация, поддерживающая людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.

Программа 8 ноября:

11:00-12:00 — мастер-класс по созданию броши-сердечка в технике «ковровая вышивка». Участие за донат по записи;

12:00-13:00 — настольные игры: «Имаджинариум», «Детектив», «Хитрый лис», Life. Участие бесплатное по записи;

14:00-17:00 — обмен растениями и квиз с призами. Участие бесплатное;

17:30-18:30 — мастер-класс по росписи керамических шкатулок. Участие бесплатное по записи;

18:30-20:00 — мастер-класс «Игра слов». Участники научатся писать стихи. Участие бесплатное по записи.