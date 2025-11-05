В Краснодаре появилось пространство «Доброе место». Узнали программу бесплатных лекций и мастер-классов в честь открытия
В Краснодаре состоится открытие пространства «Доброе место» от благотворительного фонда «Добрый-Юг» (0+)
Благотворительный фонд «Добрый-Юг» анонсировал на 8 и 9 ноября открытие пространства «Доброе место». Это инклюзивное пространство, где каждые выходные будут проходить мастер-классы по живописи, вышивке, лепки из глины и другие. На мероприятия смогут попасть все желающие, а собранные средства пойдут на развитие «Доброго-Юга».
«Добрый-Юг» — организация, поддерживающая людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.
Программа 8 ноября:
11:00-12:00 — мастер-класс по созданию броши-сердечка в технике «ковровая вышивка». Участие за донат по записи;
12:00-13:00 — настольные игры: «Имаджинариум», «Детектив», «Хитрый лис», Life. Участие бесплатное по записи;
14:00-17:00 — обмен растениями и квиз с призами. Участие бесплатное;
17:30-18:30 — мастер-класс по росписи керамических шкатулок. Участие бесплатное по записи;
18:30-20:00 — мастер-класс «Игра слов». Участники научатся писать стихи. Участие бесплатное по записи.
Программа 9 ноября:
11:00-13:00 — рисование мотивационной картины на мини-холсте. Участие за донат по записи;
13:00-14:00 — лекция «Эстетика в архитектуре». Вход свободный по записи;
14:30-16:30 — литературный скетчинг от проекта «Бродский». Гости будут читать, слушать, рисовать и обсуждать. Участие бесплатное;
17:00-20:00 — вечер настольных игр: «Мафия», «Детектив», Life, «Имаджинариум». Участие бесплатное по записи.
Мероприятия пройдут на улице Октябрьской, 131. Запись осуществляется по ссылке.
Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями.