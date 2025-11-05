В Краснодаре появилось пространство «Доброе место». Узнали программу бесплатных лекций и мастер-классов в честь открытия

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре состоится открытие пространства «Доброе место» от благотворительного фонда «Добрый-Юг» (0+)

Благотворительный фонд «Добрый-Юг» анонсировал на 8 и 9 ноября открытие пространства «Доброе место». Это инклюзивное пространство, где каждые выходные будут проходить мастер-классы по живописи, вышивке, лепки из глины и другие. На мероприятия смогут попасть все желающие, а собранные средства пойдут на развитие «Доброго-Юга».

«Добрый-Юг» — организация, поддерживающая людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.

Программа 8 ноября:

11:00-12:00 — мастер-класс по созданию броши-сердечка в технике «ковровая вышивка». Участие за донат по записи;

12:00-13:00 — настольные игры: «Имаджинариум», «Детектив», «Хитрый лис», Life. Участие бесплатное по записи;

14:00-17:00 — обмен растениями и квиз с призами. Участие бесплатное;

17:30-18:30 — мастер-класс по росписи керамических шкатулок. Участие бесплатное по записи;

18:30-20:00 — мастер-класс «Игра слов». Участники научатся писать стихи. Участие бесплатное по записи. 

Читайте также:

Программа 9 ноября:

11:00-13:00 — рисование мотивационной картины на мини-холсте. Участие за донат по записи;

13:00-14:00 — лекция «Эстетика в архитектуре». Вход свободный по записи;

14:30-16:30 — литературный скетчинг от проекта «Бродский». Гости будут читать, слушать, рисовать и обсуждать. Участие бесплатное;

17:00-20:00 — вечер настольных игр: «Мафия», «Детектив», Life, «Имаджинариум». Участие бесплатное по записи. 

Мероприятия пройдут на улице Октябрьской, 131. Запись осуществляется по ссылке

Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работают люди с ментальными нарушениями.

Афиша Благотворительность Город Дети Дети с инвалидностью Инвалидность Краснодар Лекции отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре появилось пространство «Доброе место». Узнали программу бесплатных лекций и мастер-классов в честь открытия
Краснодар вновь окутал дым от горящей рисовой соломы. Власти не фиксируют превышения вредных веществ
В Краснодаре 6 ноября более 70 домов останутся без света. Список адресов
«Не спал только русский авось. Защищал нас». Актер Максим Виторган рассказал, как пережил атаку БПЛА в Туапсе
В кубанской станице суд оштрафовал «ведьму» за демонстрацию сатанинской символики
В Дагестане детей экстремистов будут перевоспитывать. На эти цели власти готовы потратить 950 тыс. рублей

Лента новостей

В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе
Сегодня, 11:41
В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе
Как его найти и что внутри?
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате
3 ноября, 11:08
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате
Тепло и без осадков
Сегодня, 10:46
Тепло и без осадков
Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале рабочей недели?

Реклама на сайте