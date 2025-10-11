В Краснодаре появился «Благотворительный книжный», помогающий людям с аутизмом и другими ментальными особенностями

В Краснодаре открылся книжный, который направляет средства с продаж в фонд «Добрый-Юг»

10 октября литературное сообщество «Бродский» сообщило, что в Краснодаре открылся «Благотворительный книжный». Он находится в здании фонда «Добрый-Юг» — организация поддерживает людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями. «Теперь у наших книжных распродаж есть свой дом, своя прописка и адрес, куда можно приходить в гости», — отметили в сообществе.

В книжном гости смогут приобрести издания, средства с продажи которых пойдут в фонд и другие проекты, а также отдать в дар ненужные книги. Также в дальнейшем там появится кофейня и будут проводить мероприятия — лекции, встречи, мастер-классы. «Благотворительный книжный» расположен по улице Октябрьской, 131. На данный момент график работы плавающий. С 13 октября он будет работать по будням с 10:00 до 19:00, а в выходные будут проходить мероприятия. За анонсами можно следить в телеграм-канале.