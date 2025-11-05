Где в Краснодаре 5 ноября отключат свет – собрали все адреса

Краснодарская ЕДДС опубликовала список из почти 2000 адресов, где 5 ноября будут отключать электричество для профилактических работ

Напомним, что в конце октября у жителей Комсомольского микрорайона Краснодара из кранов шла вода с запахом сероводорода, а в центре краевой столицы на 10 декабря перекрыли два квартала для ремонта водопровода.