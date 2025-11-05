Где в Краснодаре 5 ноября отключат свет – собрали все адреса
Краснодарская ЕДДС опубликовала список из почти 2000 адресов, где 5 ноября будут отключать электричество для профилактических работ
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара обнародовала список адресов, где в начале короткой рабочей недели будут планово отключать электричество. В списке — 1749 домов на 83 улицах города. Профилактические работы будут вести две разные организации.
ООО «Кедр» (контактный телефон 8-800-101-30-13) с 9:00 до 16:00 будет вести профилактику по следующим адресам:
Вишняковой ул., 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7
«Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» (контактный телефон 255-45-66) будут отключать электроэнергию с 9:00 до 17:00 здесь:
2-й Безымянный пр-д , 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
2-я Заречная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
2-я Тихая ул., 1, 1/10, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
3-я Дорожная ул., 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
3-я Тихая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
3-я Трудовая ул., 3
3-я Урожайная ул., 15, 17, 18, 19, 20/1, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 35, 36, 41
4-я Тихая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4-я Трудовая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41
5-я Дорожная ул., 15, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 39, 47
5-я Тихая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
5-я Трудовая ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
6-я Дорожная ул., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
6-я Тихая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23
7-я Дорожная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
7-я Тихая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
8-я Тихая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
9-я Тихая ул., 2, 4, 6, 8, 10, 11/7, 12, 14
Апрельская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 51
Артиллерийская ул., 2-309 (все дома)
Аэродромная ул., 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Бабушкина ул., 100, 102, 104
Батайская ул., , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Березанская ул., 75, 82, 84
Власова ул., 170, 172, 197, 199, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269
Воровского ул., 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76
Гагарина ул., 67
Газовиков ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Глухой пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Гудимы ул., 62, 64
Дежнева ул., 2
Дербентская ул., 22, 24, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
Депутатская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Думская ул., 1, 3, 5, 11, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Жлобы ул., 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Калинина ул., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
Каменная ул., 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Крайняя ул., 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Краснодарская ул., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
Кропоткина ул., 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 159, 161, 163, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231
Кропоткина пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Круглика тупик, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Кубанская ул., 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Кузнечные ряды, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Кутузова ул., 102, 104, 106, 108, 110
Крупской ул., 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67
Крупской 3-й пр-д , 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
Леваневского ул., 184, 191
Майская ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Маркса ул., 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89
Мира ул., 59
Новая ул., 16
Новокузнечная ул., 50, 63, 63/1, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165
Охотничья ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
Пашковская ул., 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Первомайская ул., 1, 3, 5, 7
Передовая ул., 59/1
Платановая ул., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Полевой пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
Промышленная ул., 13, 18, 19, 20, 21/2, 22, 24, 26, 28
Рабочая ул., 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Ромашковая ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Российская ул., 2, 10
Рылеева ул., 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 181
Садовая ул., 141, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184
Серова ул., 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67
Сквозная ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Спокойная ул., 1, 1/5, 1/6, 3, 5, 15
Средняя ул. (пос. ТЭЦ), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 А, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Строительная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Строительный пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Тургенева ул., 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Тургенева пр-д , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45
Тюляева ул., 19, 19/1, 21, 25
Украинская ул., 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36
Уральская ул., 81/2, 81/5, 81/А, 81/Б, 91/2, 102/1, 104, 124
Фабричная ул. (пос. ТЭЦ), 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Хлебосольная ул., 2, 4, 6, 10, 13, 16
Центральная ул. (пос. ТЭЦ), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Чернышева ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48
Южная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Янковского ул., 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Напомним, что в конце октября у жителей Комсомольского микрорайона Краснодара из кранов шла вода с запахом сероводорода, а в центре краевой столицы на 10 декабря перекрыли два квартала для ремонта водопровода.