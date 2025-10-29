Цвет желтый, запах сероводорода. Краснодарцы пожаловались на качество проточной воды

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители ряда районов Краснодара пожаловались на специфический запах и цвет воды. Что ответили власти?

27 октября жители Краснодара пожаловались в соцсетях на состояние проточной воды. По их словам, ресурс подают с запахом сероводорода и нехарактерного цвета.

  • «Что с холодной водой? Цвет желтый, запах технической воды».
  • «Минералку пустили, а вы жалуетесь».
  • «Заметил это новшество весь «кубик», включающий себя больше 10 многоэтажек. Кто-то узнал об этом, когда уже набрал ванну, или во время душа, а кто-то во время мытья посуды».

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отреагировал на сообщения горожан. В центре управления рассказали, что специалисты Росводоканала выехали на место и взяли пробы воды на сетях. В компании заявили, что содержание хлора в воде в норме, и ресурс соответствует всем требованиям СанПиНа.

Жители отметили, что в микрорайонах жаловались именно на запах сероводорода, а не на хлор:

  • «Это хорошо, что взяли пробы на хлор. А пробы на сероводород брали? Где можно ознакомиться с результатами?».
  • «Так никто на хлор и не жаловался, пахнет-то сероводородом».
  • «Если пробы плохие, об этом никогда не сообщают».

Как писали Юга.ру, в августе в Ростовской области из крана потекла воспламеняющаяся вода с запахом бензина.

Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар

