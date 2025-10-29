Цвет желтый, запах сероводорода. Краснодарцы пожаловались на качество проточной воды

27 октября жители Краснодара пожаловались в соцсетях на состояние проточной воды. По их словам, ресурс подают с запахом сероводорода и нехарактерного цвета.

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» отреагировал на сообщения горожан. В центре управления рассказали, что специалисты Росводоканала выехали на место и взяли пробы воды на сетях. В компании заявили, что содержание хлора в воде в норме, и ресурс соответствует всем требованиям СанПиНа.



Жители отметили, что в микрорайонах жаловались именно на запах сероводорода, а не на хлор: