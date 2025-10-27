В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение

На улице Карасунской в Краснодаре ограничат движение транспорта для замены водопровода

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 28 октября на улице Карасунской — от Красноармейской до Рашпилевской — ограничат движение транспорта. В администрации отметили, что это необходимо для ремонта водопроводных сетей.



Работы планируют завершить до 10 декабря.

В этот период изменят схему проезда транспорта: при движении по Карасунской — от Красноармейской до Красной — будет перекрыта левая полоса;

при движении по Карасунской — от Красной до Рашпилевской — будет перекрыта правая полоса;

на пересечении Красной и Карасунской движение будет сужено до одной полосы в каждую сторону. В пресс-службе заявили, что во время работ у жителей не будут отключать воду.