В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение

Краснодарский край

На улице Карасунской в Краснодаре ограничат движение транспорта для замены водопровода

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 28 октября на улице Карасунской — от Красноармейской до Рашпилевской — ограничат движение транспорта. В администрации отметили, что это необходимо для ремонта водопроводных сетей.

Работы планируют завершить до 10 декабря.

Схема проезда

В этот период изменят схему проезда транспорта:

  • при движении по Карасунской — от Красноармейской до Красной — будет перекрыта левая полоса;
  • при движении по Карасунской — от Красной до Рашпилевской — будет перекрыта правая полоса;
  • на пересечении Красной и Карасунской движение будет сужено до одной полосы в каждую сторону.

В пресс-службе заявили, что во время работ у жителей не будут отключать воду.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в районе кинотеатра «Аврора» до конца октября изменили движение транспорта.

