В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
На улице Карасунской в Краснодаре ограничат движение транспорта для замены водопровода
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 28 октября на улице Карасунской — от Красноармейской до Рашпилевской — ограничат движение транспорта. В администрации отметили, что это необходимо для ремонта водопроводных сетей.
Работы планируют завершить до 10 декабря.
В этот период изменят схему проезда транспорта:
- при движении по Карасунской — от Красноармейской до Красной — будет перекрыта левая полоса;
- при движении по Карасунской — от Красной до Рашпилевской — будет перекрыта правая полоса;
- на пересечении Красной и Карасунской движение будет сужено до одной полосы в каждую сторону.
В пресс-службе заявили, что во время работ у жителей не будут отключать воду.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в районе кинотеатра «Аврора» до конца октября изменили движение транспорта.
